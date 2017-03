Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Nanda explica a Rômulo a sabotagem de Vanderson e afirma que ficará ao lado dele. Juliana é aprovada no exame da autoescola e comemora com Jabá. Rômulo revela a Belloto e Jéssica que perdeu a luta porque foi dopado por Vanderson. Nanda e Rômulo convencem Clara a depor contra Vanderson. Tânia confronta Ricardo sobre os supostos depósitos para Carmem, e o empresário nega veementemente. Ricardo vê Juliana passear com Caio de motocicleta. Renato flagra Nanda com Rômulo. Tânia decide se separar de Ricardo.

SOL NASCENTE

Elisa e Julião decidem ficar juntos. Mocinha confessa seus erros e pede perdão a Alice. Mario se emociona com o nascimento de Giulliana. Ralf conhece Paty e Marina. Daniel pede uma chance a Milena. Lenita, Ralf, Mario, François e Loretta acordam uma parceria de trabalho. Tanaka e Mocinha conversam. Alice reabre a Arraial Pescados e recontrata Wagner. Tiago aceita viajar para o Japão com Yumi, mas ela diz que dois devem se casar antes. Louzada e Carolina se beijam. César afirma para sua advogada que deseja mudar. Alice revela a Mario que está grávida.

ROCK STORY

Júlia não aceita a proposta de Lázaro. Gordo percebe que Diana está tentando se aproximar de Gui. Eva avisa a Gui que não poderá mais atendê-lo. Néia exige que Lázaro resgate o contrato que Léo perdeu para a 4.4. Manu sente pena de Léo. Nanda diz a Syl que acabará com o namoro de Gordo e Eva. A agente mostra a foto de Gui com Diana para Júlia. Júlia conta a Gui sobre a proposta de Lázaro e não cede a seu pedido para continuarem juntos. Lorena concorda em dar dinheiro para William e Romildo fugirem. Riba repreende Alex por destratar os clientes. Alex decide voltar para casa. Lorena tenta convencer Júlia de que Gui a ama. Carlos pede dinheiro a Lázaro e o ameaça. Lorena enfrenta Diana.

A LEI DO AMOR

Tião descobre que terá que passar a noite na cadeia. Tiago não acredita na história que Marina conta para justificar seu sofrimento. Yara e Ciro ajudam Aline. Vanessa fala de Valdir para Pedro e Olavo. Antônio sofre por causa de Letícia. Mileide avisa a Salete para tomar cuidado. Misael não aceita que Aline volte para casa. Marina procura Ana Luiza e Tiago não gosta. Luciane convence Ana Luiza a abrir o notebook de Elio. Vitória pede a Gigi a lista de convidados da festa na casa de Venturini. Tião faz ameaças a Magnólia. Tiago visita Letícia e Antônio o expulsa do hospital. Luciane fica irritada por Helô não dar atenção a seus conselhos. Venturini afirma a Mileide que está regenerado. Gigi fala a verdade em seu depoimento. Luciane encontra uma carta de Carmem. Ana Luiza e Pedro assistem ao vídeo da morte de Elio.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Vitória acusa Alessandro de ter abusado de sua confiança e diz que está muito decepcionada com ele. Alessandro agradece a Vitória por tudo que fez por ele e garante que vai conseguir provar sua inocência. Sônia comunica a Tiago que não trabalhará mais com ele. Tiago, furioso, diz que ela é e sempre será sua. Diz também que ela só tem um caso com Alessandro por que ele permite e deixa claro que ninguém o abandona se ele não quiser. Rubi diz a Toledo que Caetano já está preso e, em tom de deboche, comenta que quer ver se agora ele vai continuar se vangloriando de sua felicidade com Cristina. Toledo, perplexo, diz a Rubi que ela não pode suportar a felicidade de sua irmã. Rubi fica furiosa quando Sônia diz que passou a noite com Alessandro. Rosário tenta evitar que a filha se encontre com Tiago. Rubi, cínica, pede à mãe que não se meta em sua vida. Alessandro procura Rubi e diz que sua mãe lhe pediu que a impedisse de se encontrar com Tiago. Rubi cai, bate a cabeça e fica inconsciente. Marco diz a Caetano que vai ajudá-lo para que Cristina não sofra. Alessandro aproveita que Rubi está inconsciente e a beija.

QUERIDA INIMIGA

Sara e Bruno conseguem sucesso no plano, pois Fafy se impressiona pela beleza de Sara. Fafy contrata Bruno como seu médico pessoal, pagando lhe uma exorbitante soma em dinheiro mensal. Para que Fafy não duvide dele e Sara, Bruno diz ser homossexual. Bárbara trata de convencer Diana, Jaime e o resto dos envolvidos para que cuide das relações públicas do negócio que irão abrir. Rose não acredita que seja uma boa ideia. Dias depois, Fafy e Sara jantam juntos. Ele a presenteia com um colar de diamantes e mais tarde a leva para sua cama. Juliano não para de beber e termina por perder seu emprego na televisão. Rose e Maria o incentivam para que procure outro e finalmente Jaime trata de falar com ele. Por sua parte, Toribio consegue que Alonso obtenha um posto como professor na faculdade de medicina e em sociologia. Patrícia vai ao programa de televisão de Ernesto, acompanhada por Lorena, para cozinhar com ele. No entanto, ela fica nervosa e se declara incompetente. Ernesto pede a Lorena que tome o lugar da amiga.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na fazenda “Almonte”, padre Anselmo pede a Montserrat que esclareça os maus entendidos com Rosário e que peça para Alessandro contratá-la novamente. Na fazenda “Arechiga”, Joaquim deseja boa noite a sua filha e se retira. Angélica se veste e escapa pela janela. Virginia fala com sua irmã no jardim, mas esta se sente mal e desmaia. Ao acordar, pede a Virginia que não diga nada disso a seus pais. Angélica chega à casa de Jose Luis e ele se surpreende. Ela diz a José Luis que Joventino a chamou e Renato percebe que se trata de uma armadilha. Joventino chama Joaquim se fazendo passar por José Luis e, zangado, se dirige à fazenda “Almonte”. Montserrat pede a Alessandro que a permita recontratar Rosário, mas ele não permite. Maria insinua a Montserrat que tem algo a ver com Alessandro. Na casa do padre Anselmo, Rosário chora por não poder voltar a trabalhar na fazenda. O Padre Anselmo pede que ela diga a verdade a Alessandro, mas ela responde que não o fará. A pedido de Montserrat. Carlota leva uma carta a José Luis pedindo que ele a deixe em paz e vá embora, mas Alessandro entra e pergunta a Carlota de quem é a carta. Ela fica surpresa. Em Água Azul, Victor espera Nadia em um restaurante e, ao perceber que ela não chega, telefona para Pedro. Na residência Mendonça, Amélia convida Graciela para jantar em sua casa para que veja seus filhos. Josefina chega chorando e pede que localizem Demétrio. Joaquim se põe de acordo com Pedro para fazer o que for possível para obter os terrenos de Alessandro.

CARINHA DE ANJO

Delegado Peixoto está triste que Rosana não quer mais falar com ele. No colégio, todas as meninas se assustam ao ver o rosto de Dulce Maria pintada de palhaço. Frida e Bárbara riem com a situação. Cristóvão se assusta ao ver a forma possessiva de Silvana ao falar dele para Verônica e chama a atenção dela. Haydee vai até a delegacia levar um lanche para o delegado Peixoto. Fabiana decide armar uma armadilha para averiguar se foi Bárbara e Frida que armaram contra Dulce Maria. Fabiana transforma a pintura em Dulce num acontecimento bom. Frida e Bárbara dizem para Fabiana que foram elas que pintaram Dulce e que por isso elas que são grandes artistas.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel encontra o neto de Ramiz e os dois se enfrentam. A polícia interroga Ramiz. Todos os cassinos da cidade começam a ser desmontados pela polícia. Ezel tem suas contas e bens bloqueados.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Álvaro diz à Isaura que ela tocou seu coração desde o primeiro instante que a viu. Leôncio acorda ao lado de Flor-de-Liz. Coronel Sebastião vai até a casa de dona Gioconda buscar Helena. Gabriel sai do coma. É dia de Natal. Leôncio aperta o pescoço de Flor-de-Liz e diz que ela o pertence. Álvaro quase beija Isaura quando chega Pedrinho e Miguel. Gabriel diz ao coronel que preferia não ser seu filho para poder se casar com Helena. Branca pede a Geraldo que descubra o endereço de Elvira (Isaura). Leôncio prende Flor-de-Liz no quarto. João conta a história de um negro que ficou rico para Bernardo. Álvaro conversa com Geraldo sobre Isaura. Isaura chora por mentir para Álvaro. Coronel Sebastião insiste em dizer que sua filha está na casa de dona Gioconda. Belchior ouve os berros de Flor-de-Liz, mas não pode ajudá-la. Henrique mostra um diamante à Malvina. Isaura decide contar toda a verdade a Álvaro.

O RICO E LAZARO

Fassur diz que Joana nasceu para fazer o mal e ela o enfrenta. Daniel diz que seu Deus não permite que eles se alimentem de animais mortos em sacrifícios a outros deuses. Ele pede para servirem aos hebreus apenas legumes e água. Fassur deixa Joana em paz ao ver Asher e Zac. Eles admiram a coragem e a fé da moça. Aspenaz segreda a Evil sobre o pedido de Daniel. O príncipe pede para assistir à aula que Beroso está dando aos cativos. Ele fica intrigado com as palavras de Daniel. Arioque leva Nebuzaradã até a Casa da Lua. O jovem guerreiro vê Sammu-Ramat tentando roubar um cliente e pede parte do roubo para poupar sua vida. Ela gosta de ter sido abordada pelo oficial. Nabucodonosor beija, calorosamente, a rainha Amitis. Baruque escreve as palavras de Jeremias em um pergaminho. Aspenaz avisa que os hebreus receberão novos nomes. Aicão lê os pergaminhos escritos por Baruque. Aspenaz diz que Misael passará a se chamar Mesaque. O chefe dos eunucos avisa que Ananias será chamado de Sadraque. Aspenaz olha para Azarias e diz que ele terá o nome de Abeddnego. Por fim, ele avisa que Daniel se chamará Beltessazar. Eliaquim se irrita com as palavras lidas por Aicão e manda prenderem Baruque e Jeremias. Micáias e Gedalias dizem que os profetas precisam ser alertados. Jeremias pede para Baruque escrever um novo pergaminho. Sem saber que o pai pediu empréstimo a Chaim, Asher mostra a nova cabra para Zac. Joana agradece a amizade deles. Quatro anos se passam e os três conversam sobre amor. Ela conversa com Dana e Rebeca e revela gostar de Asher. Uriel reclama da seca em Jerusalém. Dinah elogia a beleza de Joana para o filho. Ela diz que a moça está apaixonada por ele. Absalom implica com Zac. Rabe-Sáris tenta acalmar os irmãos. Zelfa reclama do comportamento deles. Dinah diz sábias palavras para Asher. Rebeca aconselha Joana a fingir gostar de Zac para despertar ciúmes em Asher. Zac se abre com Zelfa e fala de seu sentimento por Joana. Elga fica aliviada ao ver Zelfa de volta. Asher se abre com Zac e diz acreditar que Joana goste dele. Zac fica destruído com a conversa. Evil procura os hebreus para conversar. Kassaia diz que o irmão continua chamando Daniel pelo nome de hebreu. Nebuzaradã elogia a princesa Kassaia. Sammu-Ramat diz que um dia conquistará Nebuzaradã. Arioque e Beroso avisam ao rei que Judá não está pagando os impostos. Nabucodonosor fica furioso. Oziel diz para Fassur que Jeremias dará novo aviso. O rei Eliaquim manda cobrarem impostos dos nobres. O falso profeta Hananias diz que Zedequias é a melhor pessoa para assumir o trono. Fassur ofende Jeremias, que fala da fragilidade do povo sem o Senhor. Zac e Asher debocham de Joaquim, Hassube e Zuriel. Fassur ordena a prisão de Jeremias. Nabucodonosor manda chamar Daniel e pergunta como ele deve matar um de seus servos.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

