Autoridades e Costa Rica e Alcinópolis se reuniem para manutenção de pontes de madeira entre os dois municípios

O secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas, Renato Barbosa de Melo, acompanhado do subsecretário da pasta Aparecido Lacerda “Pavão”, participaram na semana passada de uma reunião com o prefeito de Alcinópolis – MS Dalmy Crisóstomo da Silva e com sua equipe de governo.

Na oportunidade os gestores de Costa Rica – MS foram em busca de uma parceria com o município vizinho no sentido de dividirem a manutenção das quatro pontes de madeira que fazem divisa entre as duas cidades.

“Quando aconteceu o evento da Tríplice Fronteira aqui na cidade, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa já havia conversando com o gestor de Alcinópolis para que pudéssemos fechar essa parceria, nós só fomos lá reforçar o pedido e formalizar o convênio”, conta o secretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas de Costa Rica.

Renato Barbosa avaliou como muito produtiva a reunião. “Fomos muito bem recebidos pelo prefeito Dalmy e sua equipe de governo. Ficou combinado que Costa Rica dará manutenção nas duas pontes do Jaú, e o município de Alcinópolis irá cuidar de mais uma ponte que fica sobre o Jaú e a outra sobre o córrego Bonito”, conta o secretário.