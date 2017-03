Um homem foi esfaqueado por volta das 21horas, na Rua Guarapuava, no bairro sibipiruna, em um local de venda de espetinho. a vitima foi socorrida pelos bombeiros encaminhada para o Hospital municipal, com um corte no abdome e foi direto para mesa de cirurgia.

A Policia Militar foi acionada e de posse das informações das característica, efetuou rapidamente a prisão do acusado .

Veja Amanha mais detalhes da tentativa de homicidio.

Comentários