Vice-prefeito João Buzoli assume temporariamente a Prefeitura

A partir de hoje, 16, o Vice-prefeito João Buzoli assume o comando da Prefeitura de Chapadão do Sul, devido a um pedido de licença feito pelo prefeito João Carlos Krug para que ele pudesse resolver problemas pessoais.

O prefeito interino dará continuidade aos trabalhos que vem sendo feito e comandará Chapadão do Sul pelos próximos 15 dias, com pulso firme para que a cidade continue melhorando cada dia mais, e como está sempre atento a tudo que vem acontecendo no município, não encontrará dificuldades neste período que estiver à frente da prefeitura.

O Vice-prefeito João Buzoli enalteceu o espírito de união entre todos para trabalhar em prol de todo o município, e deixa as portas do gabinete abertas para toda a população.

