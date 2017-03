Secretaria de Cultura e Esporte com nova modalidade esportiva

Todos nós sabemos a grande importância do esporte em nossas vidas, e é pensando a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte busca promover o bem estar da comunidade através das escolinhas esportivas.

Para os professores da Secretaria de Cultura e Esporte a socialização e o desenvolvimento individual e em grupo é prioridade, por isso o trabalho realizado por eles tem o intuito de ajudar a melhorar a autoestima, as limitações e fazer com que os alunos criem novos vínculos, amizades e aptidões para as modalidades praticadas.

A Secretaria convida a todos para junto com seus filhos estarem visitando suas dependências, seus professores e as modalidades disponíveis.

Galeria de Fotos: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/galeria/escolinhas-da-secretaria-de-cultura-e-esporte/65

Atividades:

Centro Aquático:

Hidroginástica – Hidroginástica Kids – Natação Bebê II – Natação Iniciação – Natação I – Natação II – Natação Equipe I – Natação Equipe II;

Escolinhas Ginásio:

Basquetebol Masculino e Feminino – Futsal Masculino e Feminino – Futebol Masculino e Feminino – Handebol Masculino e Feminino – Voleibol Masculino e Feminino;

Lutas – espaço da Secretaria de Cultura e Esporte:

Kung Fu – Judô

Tragam seus filhos para fazer parte da nossa família que sempre está em movimento.

Horários das escolinhas:

