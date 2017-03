Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Indústria e Comércio, convida os microempreendedores individuais interessados em participar da Feira do Céu, para comparecer nesta sexta-feira, dia 17 de março, a partir das 19:00h no Centro de Convivência do Idoso, para tratar de assuntos relacionados ao funcionamento da Feira.

Maiores informações, entre em contato:

(64) 3634-1942/ (64) 9957-2697 – Soren Ulysses

