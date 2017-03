Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia neutro, pouca probabilidade de sucesso nas questões de dinheiro, de trabalho e de família, mas, o fluxo será dos melhores para as investigações e tudo que está ligado ao ocultismo. Pode fazer excelentes amizades com pessoas de lugares distantes.

GÊMEOS – Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto oculto e místico. Fase favorável para iniciar algum negócio novo. Se você se interessa pela vida espiritual, dedique este dia para relaxar, fazer ioga, ler livros esotéricos e fazer tudo o que gerar vibração positiva.

TOURO – Ótimo dia para tratar de questões financeiras e profissionais. Fluxo benéfico para os exames, os concursos, os testes vocacionais e os assuntos amorosos. Cuidado quanto aos problemas judiciais, dívidas ou cobranças.

CÂNCER – Não faça modificações repentinas, antes de uma análise prévia. Por outro lado, o fluxo é dos melhores para trabalhar em prol de sua ascensão profissional. Será correspondido plenamente na vida familiar.

LEÃO – Dia que terá sucesso em tudo que está relacionado com o ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Excelente dia para contatos sociais.

VIRGEM – Pense positivamente e não se intimide diante das dificuldades que terá, neste dia. Haja conscientemente, que conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico e em negócios com o sexo oposto.

LIBRA – Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e benefícios receberá em breve. Procure moderar o fumo e a bebida. Busque aprimorar-se.

ESCORPIÃO – Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Contudo, as disputas no lar deverão ser evitadas. A época e favorável para o inicio de regimes.

SAGITÁRIO – Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em negócios ou questões ligadas ao comércio de materiais de ensino, de um modo geral. Sucesso social, profissional e amoroso. Desentendimento na vida afetiva, provavelmente desencadeado por ciúme.

CAPRICÓRNIO – Dia benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. O dia lhe é favorável, amparando-o no campo profissional e financeiro. Qualquer situação turva devera ser esclarecida para não afetar o relacionamento.

AQUÁRIO – Não é dia propício aos negócios arriscados. Mas por outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso. Para quem esta só, poderá aparecer uma nova pessoa muito interessante.

PEIXES – Dia em que terá sucesso em tudo que está relacionado com o ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Novas exigências profissionais pedirão maior dedicação e organização no trabalho.

