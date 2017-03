A Secretária de Saúde está convocando os funcionários da empresa AHBB de Chapadão do Sul, contratados durante o período que a Organização Social administrava a saúde do município, que não permanecerão trabalhando para a realização do exame demissional.

Os funcionários deverão procurar o SESTAF a partir desta quinta-feira, 16, localizado na Avenida Seis, nº 626, no Centro, nos horários das 07 às 11 e das 13 às 17, para o preenchimento de fichas e agendamentos dos exames.

*Assecom PMCS

