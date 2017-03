Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Todos estranham a ausência de reação de Rômulo. Bárbara critica Caio por ter pago a autoescola de Juliana à revelia de Ricardo. Arthur confessa a confusão de sentimentos para Belinha, que termina o namoro com o rapaz. Jorjão e Belloto invadem o octógono para acabar com a luta. Luiza interrompe a aproximação entre Lucas e Martinha. Arthur tenta beijar Júlia, que revela que tem namorado. Nanda afirma a Rômulo que Vanderson armou para que ele perdesse a luta. Joana conta a Tânia sobre os supostos depósitos feitos por Ricardo para Carmem.

SOL NASCENTE

Tanaka é socorrido e Sinhá consegue fugir. Louzada e Mesquita tentam interceptar o avião de Sinhá. Ralf briga com Daniel e Milena termina seu namoro. Alice avisa a Gaetano que Tanaka passará por uma cirurgia de risco. Ralf pede ajuda a Padre Julião para resgatar o amor de Milena. Mocinha revela tudo o que sabe sobre Sinhá. A cirurgia de Tanaka é bem-sucedida. Ralf afirma que não se desculpará com Daniel e Milena. Julião se declara para Elisa. Louzada alerta a polícia americana sobre Sinhá e Cristiano. Loretta conhece François. Nasce Giulliana, filha de Carolina.

ROCK STORY

Gui percebe que um dos clientes do bar o fotografa com Diana. Yasmin e Zac passam a noite juntos. Diana leva Gui para sua casa. Gordo repreende Gui por ter faltado à reunião e se embriagado em um bar. Elias fica tenso quando Luana constata que faltam bebidas no estoque do bar. Léo conta a Yasmin e a Néia que Manu criticou sua música. Miguel avisa a Lázaro que o Tênis Flash não quer renovar o contrato com Léo e sim fazer a campanha publicitária com a banda 4.4. Júlia deixa Gui desesperado ao recusar a visita do músico. Glenda se irrita com Amanda ao descobrir que a moça declarou que poderia ser filha de Nelson. Lázaro pensa em prejudicar a banda 4.4. Vanessa mostra a Diana sua foto com Gui no bar, publicada na internet. Lázaro procura Júlia para lhe fazer uma proposta.

A LEI DO AMOR

Tião percebe a satisfação de Magnólia ao vê-lo. Helô e Luciane consolam Ana Luiza. Pedro lembra de quando conheceu Elio. Tião insinua que Magnólia seja a culpada pela morte de Elio. Augusto tenta convencer Vitória a desistir de saber quem é o pai de Caio. Magnólia pede para Gigi mentir para a Polícia. Ruty Raquel pensa em reconquistar Antônio. Bruno chega ao Brasil e procura Jéssica. Olavo orienta Gigi a não mentir para ajudar Magnólia. Ciro aparece na delegacia durante o depoimento de Magnólia. Aline entra em pânico ao saber da morte de Elio e implora a ajuda de Yara. Bruno se declara para Jéssica. Miro se preocupa com Tião. Tiago estranha ao saber que Marina está chorando. Vanessa decide contar a Pedro o que sabe sobre seu patrão. Tião afirma a Miro que se vingará de Magnólia. Magnólia comemora a permanência de Tião na cadeia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Tiago diz a Heitor que fará um bom negócio se investir seu dinheiro com ele. Naty entra no quarto de Genaro. Elisa entra na sequência e sai ao ver Genaro e Naty abraçados. Raul discute com Paco e o acusa de ter roubado sua namorada, mas deixa claro que logo ela se cansará de sua pobreza e voltará para ele. Rubi tenta deixar Maribel numa situação constrangedora diante de Heitor, dizendo que ela que quer seu pai o leve a ruína. Elisa, indignada, diz que foi Artur quem fez com que cancelassem alguns contratos da empresa de Genaro, mas garante que não vai mais se associar com Tiago, pois Maribel pediu que não continuasse com a vingança. Caetano pede a Rubi que não volte a importunar sua mãe, pois ela está muito doente e qualquer desgosto poderia matá-la. Liliam diz a Genaro que vai tentar refazer sua vida sem ele e agradece por tudo que fez por ela e por seus filhos. Em uma joalheria, Rubi tenta humilhar Caetano. Ele discute com Rubi, diz que o dinheiro não traz felicidade e garante que Cristina será muito feliz ao lado do homem que ama. Rubi coloca uma jóia dentro da pasta de Caetano e deixa o futuro cunhado numa situação muito difícil. O advogado diz a Caetano que ele poderá ser condenado há cinco anos de prisão. Dona Vitória diz a Alessandro que, segundo as provas, ele assinou alguns papéis que comprovam a compra fraudulenta do equipamento para a clínica.

QUERIDA INIMIGA

Alonso diz a Lorena que sua negligencia durante a operação de Zulema foi comprovada e termina com ela. Lorena insiste que não foi culpa dele, mas Alonso está decidido. Juliano começa a chegar à sua casa bêbado todas as noites e em outras noites simplesmente não chega. Rose dá um banho em Juliano e lhe dá café, o obrigando a ir trabalhar. Jaime e Maria voltam de sua lua de mel e se impressionam muito com a notícia sobre Zulema. Bruno e Sara estudam tudo sobre Fafy Cuenca e Sara memoriza todas as suas coisas favoritas e seus gostos, preparando seu plano para se casar com ele. Alonso encontra Ernesto quando leva Betina para ir com Ivan a uma festa. Ernesto e Alonso conversam. Ernesto oferece seu apoio a Alonso, que o responde muito mal. Lorena pede conselhos a Jaime e Maria sobre como abrir um negócio com sua mãe. Alonso começa a ir a um psiquiatra para “cuidar” de sua depressão, mas nem isso o ajuda. Greta diz a Omar que já se demitiu de seu trabalho e que não voltarão a se ver nunca mais. Lorena passa muito tempo falando com Zulema e lhe conta todas as notícias e seus planos, além de como Omar sente sua falta. No instituto, Lorena encontra Ernesto e ele a pede para ver suas receitas. Lorena responde que são segredos de sua mãe. Fafy vê Sara pela primeira vez e fica impressionado com sua beleza.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na fazenda “Almonte”, Montserrat beija Alessandro para que ele aceite que seu irmão e amigo fiquem por ali durante alguns dias. Joventino finge preocupação por Maria, diante de Alessandro, e pede que a entenda, já que ela o ama muito. Ele também insinua que sua esposa tenha algo com o capataz. Alessandro, zangado, esclarece que o capataz está apaixonado por outra mulher. Na casa do capataz, Renato quer desaparecer com Demétrio, mas José Luis o pede que deixe ele ajeitar as coisas do seu jeito e não interfira. No jardim, Adolfo aconselha Demétrio para que diga a seu cunhado que sua irmã tentou fugir, assim ela conseguirá o dinheiro mais rápido. José Luis monta a cavalo e Joventino o segue. Na fazenda “Arechiga”, Angélica e José Luis se despedem depois de haverem passeado. Maria e Alessandro discutem e Demétrio interrompe dizendo que sua irmã tentou escapar na noite anterior. Alessandro, zangado, despede Rosário e ordena ao capataz que redobre a vigilância. Alessandro pergunta ao capataz se ele conhece José Luis Alvarez. O capataz nega, surpreso. Fora da fazenda, Maria fala com Adolfo sobre sua amizade com Alessandro e ele a confessa que se interessa por ela. Rosário chega aflita a casa do padre Anselmo e fala que Alessandro a despediu por não vigiar sua esposa. O padre sai zangado. Rosário fica rezando para que o padre não rompa sua promessa. Padre Anselmo repreende Alessandro por haver demitido Rosário, mas ele não aceita que ela volte a trabalhar na fazenda. Montserrat promete ao Padre que não tentará escapar de novo e o pergunta a verdade sobre Rosário, já que suspeita que ela seja a mãe de seu esposo. Em Água Azul, Nadia chega a sua caminhonete, vigiada por Loreto. Ela vai a residência Almonte. Victor, feliz, a beija e eles fazem amor. Loreto ameaça Victor para que deixe Nadia, já que Pedro já sabe de sua infidelidade e é capaz de matá-los.

CARINHA DE ANJO

Verônica e Gustavo fazem as pazes e o empresário convida a mulher para voltar a ser sua secretária. Inácio e Diana discordam sobre o futuro de Zé Felipe e Zeca. Fátima começa a desconfiar que Flávio pode ter lhe enganado quanto ao assalto. Haydee aconselha Flávio a não ignorar Fátima para que ela não desconfie do plano. O vilão diz que fará isso e que devolverá o dinheiro pois quer aplicar um golpe maior contra a irmã de Cecília. Gustavo diz para Nicole para esquecerem por um momento o comercial dela com Dulce. Fabiana descobre que vai dar aula para Zé Felipe, que quer fazer dupla com Zeca. Nicole fica enciumada ao saber que Gustavo ficou preso no consultório com Veronica. Frida e Bárbara armam um novo plano contra Dulce Maria, dessa vez na hora de dormir. Elas pintam o rosto da carinha de anjo, que dorme.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ramiz reencontra o neto que foi criado por Kenan. Ezel encontra Eysan no túmulo de Omer e ela faz uma declaração de amor. Eysan se hospeda na casa de Kenan.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

O proprietário da casa visita Miguel. Sebastião se irrita com o sumiço de Helena. Leôncio pensa em Isaura. O quilombo está em festa. Isaura, Miguel e Pedrinho ceiam felizes. Geraldo conta a Branca que Álvaro está apaixonado por Isaura. Isaura lamenta não contar a verdade a Álvaro. Leôncio vai ao quarto de Rosa e convida Flor-de-Lis para cear com ele. Diogo e Helena se beijam. Gabriel acorda e vê tudo. Sebastião vai à casa de Tomásia. Álvaro pergunta à Isaura se pode fazer a corte a ela.

O RICO E LAZARO

Zac chama a atenção dos soldados para livrar Joana. Arioque escolhe Daniel, Misael, Ananias e Azarias para seguir com seu exército para a Babilônia. Um hebreu tenta subornar Nebuzaradã e é morto. Zac corre, fugindo dos soldados. Ele cai de um terraço e é encontrado por Chaim. Fassur vê os corpos dos pais de Joana. A menina pede ajuda na casa de Ravina. Arioque e Nebuzaradã levam os prisioneiros hebreus. Fassur encontra Jeremias e o ofende. O profeta encara o sacerdote e avisa que Deus o castigará. Dinah lava o corpo de Abel. As tropas vitoriosas de Nabucodonosor deixam Jerusalém carregando centenas de cativos hebreus. Daniel diz para Azarias, Misael e Ananias terem fé. O rei Eliaquim desconta a raiva em seu irmão, Zedequias. Ele avisa que o povo terá que trabalhar muito para pagar os impostos cobrados por Nabucodonosor. Chaim dá uma bronca em Zac por ele ter fugido para ajudar Joana. Zadoque culpa Fassur pela morte de Efraim e Marta. Daniel e os outros hebreus seguem no comboio de cativos. Algumas semanas se passam e Asher observa a paisagem com tristeza. Joana e Zac tentam animá-lo, mas ele avisa que vingará a morte de Abel. O exército de Nabucodonosor se aproxima da Babilônia. Daniel, Misael, Azarias e Ananias admiram a grandiosidade da cidade inimiga. A rainha Amitis é avisada sobre a aproximação do marido e manda prepararem um banquete. Nabucodonosor e seus homens entram na cidade. Eles são saudados pelo povo. Sammu-Ramat corre para tentar ver Nebuzaradã. O rei abraça Amitis e os filhos. Os oficiais trazem todo o tesouro retirado do Templo de Salomão. Arioque avisa que alguns cativos servirão ao rei. Shag-Shag finge adivinhar o futuro de uma cliente na Casa da Lua. Uriel, o pai de Asher, pede dinheiro emprestado a Chaim, o pai de Zac. Dana e Rebeca dizem que Joana pode considerá-las irmãs. Asher e Zac vendem algumas estatuetas de falsos deuses. Jeremias encontra com Joaquim e avisa que ele e Neusta serão levados por Nabucodonosor. Uriel se irrita com a atitude pagã do filho. Dinah conversa com Asher. Zuriel e Hassube estranham o comportamento do primo Joaquim. O príncipe tenta alertar Eliaquim, mas o rei não dá ouvidos. Aspenaz diz que Daniel, Misael, Azarias, Ananias e alguns outros hebreus foram escolhidos e terão acesso a toda sabedoria acumulada na babilônia. Eles são levados até o sacerdote Beroso. Asher se desculpa com Uriel. Ravina e Ilana tentam deixar Joana a vontade. Aspenaz pergunta aos hebreus como foi o encontro com Beroso. Joana sai para respirar ar puro. Daniel diz recusar a comida trazida por Aspenaz. Joana dá de cara com Fassur na rua.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários