Bebê sofre ferimentos graves na cabeça em acidente na BR-163, em Rio Verde

Uma menina de 1 ano e 6 meses sofreu ferimentos graves na cabeça num acidente ocorrido , no quilometro 669 da BR-163, em Rio Verde. Com suspeita de trauma, A.M.N. foi socorrida por uma equipe da CCR MSVia e encaminhada ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.

A avó da menina, Marilene Costa Maier, também foi levada para o mesmo hospital, com uma fratura grave na perna direita. Elas eram passageiras da Nissan Frontier, placas Jaciara (MT), conduzida por Silvio Maier, de 54 anos, avô e marido das citadas, respectivamente.

Ele também ficou ferido, levemente, e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Rio Verde, para onde também foram Pedro Maier e Noeli Maier, com pequenas escoriações e que seriam irmãos do motorista.

Foto: PC de Souza

A camionete ocupada pela família colidiu num barranco as margens da rodovia depois de ser jogada para fora da pista. Eles seguiam no sentido São Gabriel do Oeste quando um caminhão frigorífico Volvo, de São Paulo, que trafegava no mesmo sentido, foi para o acostamento e de repente voltou para a pista de rolamento.

Para evitar uma colisão na traseira do caminhão, Maier teve de jogar a camionete para a pista contrária, cruzando a rodovia para evitar bater de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. Com isso, a camionete acabou colidindo no barranco que margeia a rodovia, no sentido oposto.

O motorista do caminhão, Vanderlei Guerreiro, de 32 anos, contou ao #EdiçãoMS10anos que pensou em encostar as margens da estrada, mas, quase que no mesmo instante decidiu seguir viagem. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e registrou o ocorrido.

