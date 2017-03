Banda de Chapadão do Céu participou da 2ª edição do Open Brasil de bandas e fanfarras

A Banda Municipal de Chapadão do Céu participou do dia 10 a 12 de março, da 2ª edição do Open Brasil de bandas e fanfarras, que aconteceu na cidade de Aparecida.

O evento que visa selecionar bandas para competições em festivais internacionais, reuniu 20 corporações artísticas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás, além dos países Peru, Colômbia e outros.

Neste ano, as apresentações deixaram de ser somente avaliativas e passaram a ter caráter competitivo. As bandas e fanfarras foram avaliadas e julgadas por técnicos da World Association of Marching Show Bands (WAMSB), que escolheu as melhores colocadas para participarem de campeonatos internacionais. Um canadense, um peruano e um colombiano formaram o corpo de jurados desta edição.

Além das exibições abertas na arena principal, os músicos, balizas e educadores que participaram do evento, também participaram de workshops e palestras nas salas do subsolo do Centro de Eventos.

Nossa banda ficou em 3º lugar na categoria música. Foram 46 alunos céu chapadenses, e a única banda do Centro-Oeste que participou no evento. Infelizmente com a pontuação adquirida não foi possível a classificação para a competição sul americana, porém os alunos absorveram a experiência e a vontade de estar entre os melhores novamente no ano que vem.

“ Foi magnífico ter a oportunidade de apresentar o trabalho que estamos realizando. Temos alunos dedicados e que foram surpreendidos por esta incrível experiência. Hoje podemos dizer que o nosso trabalho está sendo reconhecido não só no Brasil, mas também no mundo. Agradecemos imensamente pelo apoio da Prefeitura de Chapadão do Céu e em especial ao Prefeito Rogério Graxa que acredita e investe na cultura”. Finaliza o Professor e Mestre Athailson André Brites.

