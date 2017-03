Assistência Social e as atividades voltadas para a melhor idade através do Centro de Convivência do Idoso.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), comunica que suas atividades já estão funcionando e convida a toda a população, da melhor idade, para fazer parte desta família.

Atividades:

Artesanato: Terça e Quinta – Feira das 13:00 às 17:00 Horas – Local: Centro de Conivência do Idoso;

Coral – Grupo Vocal Vozes da Melhor Idade – Segunda – Feira das 13:00 às 14:30 Horas – Local: Centro de Conivência do Idoso;

Ginástica Aeróbica: Segunda – Quarta e Sexta – Feira das 08:00 às 09:00 Horas – Local: Centro de Conivência do Idoso;

Hidroginástica: Terça e Quinta – Feira das 08:00 às 09:00 Horas – Local: Mega Fitness Academia (Av. Seis, 840);

Grupo de Convivência: Quarta – Feira das 13:00 às 17:00 Horas – Local Centro de Convivência do Idoso (atividades variadas como Baile, Bingo, Palestras, atividades recreativas, entre outros).

A Diretora do Centro de Convivência, Vera Goulart, comunicou que em breve terão novas atividades sendo agregadas a agenda semanal para a Terceira Idade.

Na tarde de ontem (14), esteve presente no Centro de Convivência a Secretária Municipal de Assistência Social, Maria das Dores Krug, que parabenizou todas as participantes da aula de Artesanato e ressaltou que o trabalho feito por elas não tem preço, pois só de saber todo o cuidado e carinho dedicado a aquele trabalho já o deixa com valor inestimável.

