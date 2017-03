Agrônomo é sequestrado enquanto trabalhava e tem camionete da firma roubada

Agrônomo de 26 anos foi sequestrado e roubado na tarde de quarta-feira (15), quando trabalhava em uma fazenda em Chapadão do Sul. Ele chegou a ser amarrado e os bandidos fugiram com a camionete da empresa para qual ele trabalha.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta das 16h30 a vítima fazia medições na lavoura de algodão, quando foi surpreendida por dois homens armados. A dupla exigiu que o rapaz deitasse no chão, quando chegaram mais dois homens em um Fiat Uno.

O agrônomo foi colocado na camionete Hilux prata, placas NRW-6112 que pertence à empresa em que a vítima trabalha. Os bandidos cobriram a cabeça do rapaz com um capuz e dirigiram por aproximadamente uma hora e meia, quando o colocaram no Fiat Uno e dirigiram por mais algum tempo.

A vítima foi deixada amarrada em um local não informado e sofreu ameaças de morte. Depois de algum tempo, quando percebeu que não tinha mais ninguém ali, conseguiu se soltar e foi até a rodovia pedir ajuda. O rapaz ainda foi até o posto da Polícia Militar, onde comunicou o fato, mas o veículo e os bandidos não foram encontrados.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

Fonte: Midiamax

