Vergonha: Rodovia MS 306 continua causando destruições devido aos buracos

Na tarde desta quinta-feira 16, ocorreu mais um acidente provocado pelos buracos da rodovia MS 306, entre Chapadão do Sul e Cassilândia, envolvendo um bi trem, que ao desviar da enorme panela existente na rodovia, cerca de 19 km de Chapadão do Sul, acabou perdendo o controle da carreta e tombou na pista.

O motorista João Ferreira dos Santos, que nada sofreu, pelo fato de estar usando o cinto de segurança, estava vindo da cidade de Sapezal – MT com destino a Guararapes –SP, carregada de caroço de algodão.

Os prejuízos para o pobre trabalhador são enormes e, tudo isso poderia ser evitado, se tivéssemos um governo com responsabilidade, aplicando o recurso do FUNDERSUL e do IPVA, na manutenção dessa rodovia, que hoje, tem alguns trechos praticamente intransitáveis, colocando a vida de todos em perigo.

Apesar de ser uma região que arrecada milhões de reais através do FUNDERSUL, a rodovia MS 306, desde da divisa com MT, até a cidade de Cassilândia, apresenta muitos buracos e os serviços realizado de tapa buracos, são de má qualidade, não tem duração nem de sete dias e ainda as obras feitas não são fiscalizadas pelo órgão da AGESUL.

