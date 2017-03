O prefeito Rogério Rosalin visitou a comunidade de Santa Tereza a pedido da Vereadora Flávia, com o intuito de escutar as reivindicações dos moradores, sendo as duas maiores e mais importantes ligadas à comunicação e ao transporte.

Os moradores contaram suas dificuldades com relação ao transporte, e citaram as vezes que precisam vir a Figueirão ou ir a Campo Grande, dando como exemplo a retirada mensal da aposentadoria e outros serviços de banco, compra de mantimentos entre outros, relatando que pagam em media 150 reais por cada viagem de ida e volta a Figueirão.

Já em relação à comunicação, solicitaram medidas no sentido de agilizar a linha de atendimento da telefonia celular na comunidade, que está deficiente.

O prejuízo é grande, basta lembra que vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde barreiras como a distância são vencidas pelo acesso à informação e permitem uma maior igualdade. O prefeito se prontificou a trazer uma equipe para fazer um estudo e averiguar quais aparelhos são necessários para instalar na antena, visando estender a cobertura de celular na vila inteira. Também se comprometeu ir até a AGEPAN (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), para solicitar a liberação e colocar um transportador terceirizado que levaria os moradores de 4 a 6 vezes ao mês em Figueirão e 2 vezes até Campo Grande, oportunizando aos moradores resolverem seus problemas fora da comunidade. Assecom

