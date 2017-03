TRABALHADORES de vários setores de Chapadão do Sul promoveram manifestação contra a reforma da previdência proposta pelo Governo Temer

O que muda com a Reforma da Previdência: – Para conseguir uma aposentadoria de 100% do salário de benefício, o trabalhador terá que contribuir com o INSS durante 49 anos e ter idade mínima de 65 anos. A regra vale para homens e mulheres. Portanto, seu(ua) filho(a) terá que começar a contribuir aos 16 anos de idade. – O tempo mínimo de contribuição para se conseguir o direito à aposentadoria passa de 15 para 25 anos para homens e mulheres. – A proposta de Reforma da Previdência também muda a aposentadoria dos servidores públicos. A idade mínima também será de 65 anos para homens e mulheres e mínimo de 25 anos de contribuição. A alíquota de contribuição da categoria passa de 11% para 14%. – A aposentadoria especial dos(as) professores(as) também é alterada. Ninguém poderá aposentar com idade inferior a 55 anos e pelo menos 20 anos de contribuição. – Os dependentes de pensão por morte também ficam com direitos reduzidos, o cônjuge só receberá 50% do salário de benefício, e menores de 21 anos receberão 10%. As regras valem para trabalhadores do setor privado, servidores públicos e políticos. – O trabalhador rural perde a garantia de segurado especial e passa a contribuir com a Previdência pagando alíquota estimada de 5%. As regras da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres e mínimo de 25 anos de contribuição também vale para a categoria. – A aposentadoria por invalidez só será concedida ao segurado que sofrer acidente de trabalho. fonte – chapadensenews

rabalhadores em Educação e de outros setores de Chapadão do Sul também de manifestaram na manhã de hoje na paralisação nacional contra a Reforma da Previdência. A concentração teve início às 7hs30 na frente da Escola Estadual Jorge Amado. Cartazes, faixas, bandeiras e roupas pretas marcaram a manifestação pacífica pelas ruas centrais da cidade. Um carro de som foi usado para destacar palavras de ordem e pontos importantes da reforma que afetará a vida de todos os brasileiros e as gerações futuras. Na prática todos terão que trabalhar até a proximidade do fim da existência como na época dos faraós, cujo diferencial é a remuneração em dinheiro. A Polícia Militar mobilizou batedores e um carro para dar segurança aos manifestantes e ordenar o trânsito.