SERC -Treinador mexeu, time não se acerta e perde em casa

Para quem não havia perdido ainda na competição e vinha de uma sequência de seis empates, com apenas uma vitória na competição, a SERC sofreu um duro golpe neste domingo ao ser derrotada de forma justa, para a equipe do Novo Operário, pelo placar de 2×1. A equipe do Novo, constituiu a vitória na primeira etapa de jogos, quando foi para o intervalo com o placar de 2×0, com gols de Ríncon e Kiko. O único gol da SERC foi marcado de pênalti nos minutos finais pelo atacante Robinho.

A derrota da equipe é nada mais é do que um erro cometido pelo treinador Ordilei, que mexeu na equipe, sacando o Tieba da Lateral direita, e em seu lugar colocou um dos melhores marcadores do meio de campo, Pereira, para a entrada do recém contratado Ítalo, que por sinal não jogou nada, foi uma figura apagada dentro de campo, errou 90% dos passes e com isso sobrecarregou o setor defensivo, já que o meio de campo perdeu toda a sua qualidade de marcação. Na opinião de todos, o treinador Ordilei, não poderia ter mexido no meio de campo da equipe.

O ataque da equipe continua sendo um desastre. Biro Love e Coca, tiveram que ser substituídos no intervalo do jogo, já que não criaram nada. Entraram Clebinho e Robinho, que deram maior movimentação no ataque.

A derrota veio no pior momento, a equipe que estava até tranquila na tabela, já começa a se preocupar, pelo fato que todas estão embolados com um ou dois pontos de diferença e com isso, a equipe da SERC já corre o risco de não se classificar.

No domingo a equipe da SERC recebe em casa a equipe do União/ABC, e somente a vitória poderá dar a tranquilidade para a sua classificação para a próxima fase.

