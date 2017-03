Resumo dos discursos dos Vereadores de Paraíso das Águas e a Ordem do Dia na ultima Sessão

RESUMO DAS FALAS DOS VEREADORES DURANTE A 5ª SESSÃO ORDINÁRIA (O resumo das falas dos Vereadores é seguida pela ordem do uso da palavra na tribuna do Plenário de Deliberações). .

NEIFE VIDA (PR) – Líder do Prefeito

– PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE A SERVIDORES MUNICIPAIS

O Vereador Neife Vida informou que a Administração Municipal realizará os pagamentos dos valores de adicional de insalubridade aos servidores municipais, cujas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

-VIAGEM A BRASÍLIA

Na última semana o líder do prefeito, viajou à Brasília (DF), onde fez várias reivindicações junto à gabinetes de Deputados Federais e Senadores e órgãos públicos, onde solicitaram por melhorias para o Município.

– ARRASTÃO DE COMBATE À DENGUE NA SEDE E DISTRITOS

Neife Vida informou que a Secretaria Municipal de Saúde e Obras do Município se prepara para realizar um ‘arrastão’ da limpeza na sede e distritos.

O Vereador Neife Vida apresentou as seguintes indicações, visando melhorias na qualidade de vida de todos os munícipes:

– ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA MS 316 NO DISTRITO DE POUSO ALTO

– INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM TODAS AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

PROFESSOR LEONARDO (PP)

Como também na condição de presidente do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação – SIMTED de Paraíso das Águas, reforçou a convocação a todas as classes trabalhadoras para o grande movimento em todo o Brasil contra a Reforma da Previdência, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 15 de março, onde confirmou que cem por cento das redes municipais e estaduais de ensino do Município participará do movimento. Mais de 1 milhão de educadores deverão participar do ato em todo o país, segundo ele.

O Edis agradeceu ao site de notícias Brito News, imprensa local pela imparcialidade e apoio a divulgação da mobilização dos trabalhadores da cidade. “Sabemos que somos uma pequena parcela de trabalhadores deste país, mas caso esta PEC seja aprovada, todos nós sofreremos e teremos nosso futuro prejudicado”, disse.

O Vereador Profº. Leonardo apresentou as seguintes indicações, visando melhorias na qualidade de vida de todos os munícipes:

-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO WOTO VITORINO DE CARVALHO

MARQUINHOS DO POUSO ALTO (PMDB)

O vereador Marquinhos do Pouso Alto apresentou as seguintes indicações, visando melhorias na qualidade de vida de todos os munícipes:

– CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CARONAS EM PARAÍSO DAS ÁGUAS COM SAÍDA PARA O DISTRITO DE POUSO ALTO E VICE-VERSA

– CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA DE ESPORTES NO DISTRITO DE POUSO ALTO

– INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO ELETRÔNICO PARA A POLICLÍNICA EM PARAÍSO DAS ÁGUAS

– CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AMBULÂNCIA NO DISTRITO DE POUSO ALTO

FIO DO POVO (PSB)

O Vereador Fio do Povo apresentou as seguintes indicações, visando melhorias na qualidade de vida de todos os munícipes:

– AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES

– AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA PARA ATENDER O MUNICÍPIO

– AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO

FIOTINHO (PR) – Vice-Presidente

O vereador Fiotinho informou que já foi feita a solicitação ao Executivo Municipal solicitando a aquisição de um ônibus para as secretarias de Saúde e Assistência Social do Município.

O Edis falou de sua viagem à Brasília na última semana, junto com o prefeito Ivan da Cruz Pereira (PMDB) e os vereadores de base, onde foi realizada várias reuniões e reivindicações à diversos órgãos, e uma das importantes solicitações foi a construção da rede de esgoto no Município.

Ressaltou a importância da instalação de aparelho Raio-X no Posto de Saúde, que em breve será inaugurado, uma conquista de suas reivindicações ainda em sua legislatura anterior.

No grande expediente, o Vereador Fiotinho comentou o problema com fossas sépticas, onde em alguns casos, os vazamentos de fossas espalham pelas ruas. “Temos um caminhão já ultrapassado de ano e que não pode mais realizar esta coleta após uma denúncia, uma política suja que prejudicou nossa população”, afirmou.

EDSON DA OFICINA (PMDB) – Segundo-Secretário

O Vereador Edson da Oficina parabenizou e agradeceu ao Poder Executivo pelo atendimento à solicitação dos produtores rurais na manutenção e reparos das estradas vicinais da região dos Cinco Conjuntos em Bela Alvorada.

De sua viagem à Brasília, ressaltou a importância do grupo de vereadores e prefeito, no sentido de resolver o pagamento da empresa responsável pela obra da construção da escola no distrito de Bela Alvorada, que poderia ser paralisada por falta de repasse por parte do Governo Federal, cujo problema foi solucionado durante uma reunião no Ministério da Educação – MEC.

O Vereador Edson da Oficina apresentou as seguintes indicações, visando melhorias na qualidade de vida de todos os munícipes:

– CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CARONAS EM PARAÍSO DAS ÁGUAS COM SAÍDA PARA O DISTRITO DE BELA ALVORADA E ASSENTAMENTO MATEIRA E VICE-VERSA

RONALDO PANIAGO (PEN)

O Vereador Ronaldo Paniago usou a tribuna para uso da palavra, onde manifestou apoio à Manifestação Geral dos Trabalhadores contra a aprovação da Reforma da Previdência.

O Edis pediu aos produtores rurais em especial, que tenham paciência com as situações das estradas vicinais, que devido à forte chuva muitas das estradas foram danificadas e que na medida do possível, a Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana estará atendendo as regiões afetadas.

À Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer coube os elogios do vereador, na disponibilidade de aulas de música nos distritos de Pouso Alto e Bela Alvorada, que segundo ele, era um grande sonho que este ensino alcançasse os distritos.

ANÍZIO ANDRADE (DEM) – Presidente

O Vereador Anízio Andrade comentou que o compromisso da Câmara Municipal com a classe de professores do Município foi cumprido. “Havia informado aos professores que se dependesse desta Casa para que o Projeto para beneficiar a classe dos trabalhadores em educação, eles poderiam ficar tranquilos, que agilizaríamos o processo para o Projeto de Lei ser votado pelos Edis, o que aconteceu. No fim da tarde desta segunda-feira, dia 13, o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo chegou nesta Casa, logo foi para a Pauta e votado e aprovado no mesmo dia”, afirmou.

Os Projetos de Leis n° 005/2017 e 006/2017 foi votado em regime de Urgência, solicitado pelo vice-presidente Vereador Fiotinho (PR) e aprovado por unanimidade pelos Vereadores nesta segunda-feira(13).

No grande expediente, o Vereador parabenizou a Coordenação Municipal de Esportes de Paraíso das Águas pela realização da abertura da 3ª Copa Municipal Woton Vitorino de Carvalho, no último domingo, dia 12 de março, no Estádio Municipal Woton Vitorino de Carvalho.

O presidente também parabenizou a comissão formada pelos vereadores de base, que juntamente com o prefeito Ivan da Cruz Pereira (PMDB), esteve na capital federal (Brasília-DF), reivindicando por melhorias para o Município e que trouxeram boas notícias.

ORDEM DO DIA

O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, COMUNICA que os trabalhos legislativos referentes à 5ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 13 de março de 2017, às 19:00, obedecerão ao seguinte:

1- Apresentação e deliberações de preposições, leitura de correspondências, ata da sessão anterior, etc.

2- Uso da palavra dos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro, versando sob tema livre.

3- Projeto de Lei nº 002/2017, de 20 de fevereiro de 2017, de autoria do Poder Executivo, “Que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, e dá outras providências”. Em segunda discussão.

4- Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, de 08 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo, “Que dispõe sobre a alteração do anexo II do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos membros do magistério municipal de Paraíso das Águas, e dá outras providências”. As comissões competentes para análise e parecer.

5-Projeto de Lei Complementar nº 005/2017, de 08 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo, “Que dispõe sobre a autorização do transporte de professor e outros profissionais de suporte pedagógicos em veículos que atendem ao transporte escolar do município de Paraíso das Águas, e dá outras providências”. As comissões competentes para análise e parecer.

6-Projeto de Lei nº 006/2017, de 08 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo, “Que dispõe sobre a concessão de gratificação denominada ‘auxilio transporte’ ao servidor ocupante do cargo de professor e profissionais de suporte pedagógico que exerça atividade em unidade escolar localizada nos distritos e assentamentos deste município, e dá outras providências”. As comissões competentes para análise e parecer.

7- Leitura de indicações.

8- Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 13 de março de 2017.

ANÍZIO SOBRINHO ANDRADE

Presidente

ROBERTO CARLOS DA SILVA

Primeiro-Secretário

Comentários