Prefeitura de Chapadão do Céu divulga os classificados do Processo Seletivo Agente de Saúdes

Hoje, dia 15 de março, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria de Saúde, divulga a lista do 15 classificados na prova para o cargo de Agente de Combate às Endemias do município.

Além da divulgação, a Secretaria de Saúde de Chapadão do Céu convoca os 15 classificados para comparecer pessoalmente ou por meio de procuração devidamente registrada em cartório, na Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 20/03/2017 á 22/03/2017 das 08hs ás 11hs e das 13hs30min ás 17hs na Avenida Pegasus esquina com Avenida Ema, Qd 43, Centro, para a realização da matrícula do Curso Introdutório (2ª fase do Processo Seletivo, conforme Edital nº 002/2017) com a Servidora Juliana Alves de Lima Pinheiro.

Lembrando que o Candidato que não efetivar a matrícula será automaticamente desclassificado, sendo convocado o próximo candidato conforme a ordem da lista de classificação.

Segue a lista dos classificados nesta etapa:

Lista de Classificados

Convocação para matricula

Comentários