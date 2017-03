Prefeito Waldeli, Vereadores e Presidente da Sicredi prestigiam a TecnoAgro 2017

A cidade de Chapadão do Sul está sediando entre os dias 15 e 16 de março a 20°edição da TecnAgro, e nesta quarta-feira(15), na abertura do evento, diversas autoridades comparecerem ao local, dentre eles o Prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa e a nossa redação do MS Todo Dia conversou com o Prefeito que disse da importância da Fundação Chapadão para o setor da agricultura e pecuária da região. “A Fundação tem grande valor para o setor rural da nossa região. Por meio de informação, o produtor recebe o auxílio necessário e tem ajuda da tecnologia para as melhorias no setor”, disse o Prefeito.

Sobre a importância da produção rural para o país, o Prefeito Waldeli menciona as mudanças durante os anos. “Fico claro que a agricultura da região era uma e mudou com a Fundação Chapadão. Em 1994 quando eu comecei a plantar soja o incentivo era pouco. Com a criação da Fundação em 1997, muita coisa mudou e a região pode crescer no mercado do Agronegócio”.Ele falou também que a Fundação serve de auxilio para a produção de algodão de Costa Rica, que hoje é um dos maiores produtores do país. Além do Prefeito estiveram outras autoridades presente no evento, como o Deputado Estadual Márcio Fernandes. E palestras para os convidados, ele lembrou da importância da TecnoAgro, e era um prazer visitar a região em nome de todos os Deputados Estaduais.

Além disso, o Deputado Márcio disse que tem projetos para a região que vão auxiliar os produtores rurais e trazer melhorias para a produção agrícola e pecuária. Dentre as ações, está o combate ao uso de agrotóxicos nas plantações. E sobre a safra de 2017, ele acredita que esse ano será especial para Mato Grosso do Sul: “Acredito que teremos uma das melhoras safras no estado”, finalizou o Deputado Estadual Márcio Fernandes.

Esta edição da Tecnoagro conta com a participação de mais de 70 expositores do segmento de sementes de milho, soja, pastagens, defensivos, adubos, corretivos, máquinas, implementos e tecnologia de aplicação, além da exposição de bovino, ovinos, enfim, são 10 hectares montados com toda a infraestrutura como; energia elétrica, sanitários, restaurante, estacionamento.

Além do Prefeito de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa, acompanharam o gestor, além dos vereadores Rayner Moraes, o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Lucas Lázaro Gerolomo, e também esteve no evento o Presidente da Cooperativa Sicrede Celeiro Centro-Oeste, Jaime Antonio Rohr, o Gerente da Agencia do Sicredi de Chapadão do Sul, Jonas Kleyn e o Diretor Executivo do Sicredi, Eduardo Duarte Gonçalves

Fonte: MS TODO DIA

