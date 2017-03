Prefeito João Carlos Krug participou da abertura da Tecnoagro 2017

O prefeito municipal João Carlos Krug esteve participando a abertura da Tecnoagro 2017, realizado pela Fundação Chapadão.

Em seu pronunciamento o prefeito desejou boas vindas aos expositores que vieram de outros municípios e enalteceu o trabalho que vem sendo realizado pela Fundação Chapadão em prol dos produtores rurais não só do município, mas, como do estado e da região centro oeste alcançando até o estado do Pará, disse ainda que a prefeitura continuará sendo parceira e ajudando no que for possível.

A Tecnoagro é um evento realizado anualmente pela Fundação Chapadão, visando à integração entre empresas, pesquisadores, produtores rurais, consultores e funcionários de fazendas, para discutirem os problemas do passado e projetar a safra do futuro.

Com mais de 70 expositores, a edição deste ano tem como objetivo demonstrar e difundir tecnologias agropecuárias desenvolvidas para a região do cerrado, na busca de rentabilidade e sustentabilidade ao sistema produtivo, tendo como foco principal as altas produtividades.

Além do prefeito, estiveram presentes as seguintes autoridades; Márcio Fernandes (Deputado Estadual), Alírio Bacca ( Presidente da Câmara), Guilherme Diniz (Secretário de Governo), Felipe Batista (Secretário da SEDEMA), André Ricardo (Secretário Adjunto da SEDEMA), Adriano Loeff (Presidente da Fundação), Waldeli dos Santos Rosa (Prefeito de Costa Rica), Christiano Bortolotto (Presidente da Aprosoja Ms), Luiz Alberto representante da FAMASUL, Fernando Lamas ( Secretário de Agricultura do Estado) e Vereadores.

*Assecom PMCS

