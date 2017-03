Mutação no fungo causador da ferrugem é confirmada no Brasil

Anúncio feito pelo FRAC Intenacional (Comitê de Ação de Resistência a Fungicidas) foi recebido com preocupação pela Fundação MT.

Nesta quinta-feira, 9, a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (Fundação MT) comunicou, com muita preocupação, que foi identificado pelo monitoramento realizado pelo FRAC Intenacional (Fungicide Resistance Action Committee) uma mutação no fungo causador da ferrugem asiática (Phakopsora pachirhyzi) no Brasil. Segundo a Embrapa Soja a informação foi compartilhada com a comunidade científica nesta quarta-feira, 8.

“Tal mutação confere menor sensibilidade do fungo aos fungicidas do grupo dos SDHIs (carboxamidas) e foi identificado numa população presente em uma região com alta pressão da doença e uso intenso destes fungicidas”, diz a nota no site da instituição matogrossense.

A Embrapa Soja alerta para a necessidade urgente de adoção de estratégias que visem reduzir a pressão de seleção de resistência, uma vez que esses isolados ainda estão restritos a algumas áreas. “A adoção de estratégias de manejo da doença como a redução do número de aplicações por meio de estabelecimento de janelas de semeaduras já adotadas nos Estados do MT, GO, PR e TO podem contribuir para atrasar esse processo de seleção. Como o fungo se espalha pelo vento, é necessário que essa estratégia seja adotada por outros Estados e também países vizinhos”, coloca a Embrapa.

De acordo com carta do FRAC Brasil, uma próxima reunião sobre o tema será convocada quando novos dados de monitoramento estiverem disponíveis e as recomendações para a safra 2017/2018 puderem ser revisadas. A previsão é que esse encontro aconteça entre maio e junho.

Por meio de seus campos experimentais no Estado do Mato Grosso, a Fundação MT afirma ter observado, principalmente na safra 2016/2017, em algumas regiões, casos de menor eficácia das carboxamidas no controle da ferrugem asiática. De qualquer modo, a instituição acredita ser precipitado dizer que qualquer resultado “diferente” das carboxamidas é reflexo desta mutação. Segundo os pesquisadores, informações mais completas estarão disponíveis quando a análise de dados de pesquisa for concluída.

Independentemente dos resultados que virão, a Fundação MT reitera a constante necessidade de se fazer o manejo integrado de doenças na cultura da soja, com o intuito de diminuir a possibilidade de surgimento da resistência do fungo a quaisquer fungicidas. Em razão da importância da cultura da soja no agronegócio nacional e do risco que a resistência do fungo P. pachyrhizi representa para sustentabilidade dessa cultura, o Consórcio Antiferrugem e a Embrapa alertam para a necessidade de adoção de todas as medidas possíveis que possam atrasar o processo de seleção de resistência.

