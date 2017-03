Governo de MS distribui repelentes às gestantes contra o Aedes Aegypti

O governo de Mato Grosso do Sul distribuirá mais de 70 mil repelentes de mosquito às gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família de todos os municípios do estado. Ação faz parte do programa de prevenção e proteção individual de grávidas contra o mosquito Aedes Aegypti.

A remessa do repelente será dividia em sete parcelas ao longo do ano. No dia 20 de fevereiro, Mato Grosso do Sul recebeu 10.560 frascos para serem encaminhados aos nove Núcleos Regionais de Saúde para a distribuição nas cidades. Próximo envio será no dia 15 de março. Cada município vai ficar responsável pelo próprio cronograma de distribuição, segundo o Ministério da Saúde.

Uso do repelente reforça a proteção contra o mosquito, em especial às gestantes, pois elas correm o risco de serem afetadas pelo vírus da Zika e gerar microcefalia nos bebês. Contudo, essa não deve ser a única maneira para evitar a transmissão da doença, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

É muito importante que as gestantes se protejam da exposição de mosquito, mantenham as portas e janelas fechadas ou teladas, usem calça e camisa de manga comprida para evitar a doença.

Para acabar ou reduzir o número do mosquito Aedes Aegypti e os possíveis criadouros, todos precisam adotar uma rotina para eliminar recipientes que acumulem água parada. Locais como pratos com vasos de planta, lixeiras, baldes, ralos, calhas, garrafas, pneu e até brinquedos podem ser usados pelas larvas do mosquito para se proliferarem.

