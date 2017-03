Curso de Patch Aplique é oferecido para famílias referenciadas no CRAS Cerrado

O CRAS Cerrado deu início nesta segunda – feira, 13, ao curso de Patch Aplique, com o intuito de oportunizar às famílias das mulheres inscritas a possibilidade de uma renda extra no orçamento familiar.

A pedagoga Cláudia iniciou dando as boas vindas em nome da Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Z. Krug, que não pode estar presente por ter outro compromisso no mesmo horário, mas que enviou mensagem de incentivo para as participantes da oficina.

A psicóloga do CRAS, Ivanira, fez uma dinâmica com objetivo de promover a integração a partir do conhecimento grupal e conhecimento das características das participantes, as quais somam 21 mulheres.

A servidora Darlose leu uma poesia em homenagem às mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher e por ser este o mês das mesmas, com o título “Quando chegar” (autora Martha Medeiros).

O curso será ministrado pela instrutora D. Mariza Odete nas tardes de segunda-feira e terá a duração de dois meses e entrega de certificado ao final.

*Assecom PMCS

