Bombeiros realizam treinamento em incêndio florestal

A corporação do 7º Sub agrupamento realizou a capacitação dos Bombeiros operacionais a respeito de incêndio florestal.

No período matutino foi realizado a instrução teórica e no período vespertino a prática na Fazenda do Dr. Leandro Fabiane que a nosso pedido concedeu uma área para que a prática fosse realizada.

Na prática foram as técnicas de alargamento de aceiros, linha Negra, contra fogo, queima em L, queima em U, queima circular e queima frontal além das técnicas de combate direto com o uso de abafadores e bombas costais.

