20ª Edição do Tecnoagro consolida o sucesso de um projeto criado para dar apoio ao agricultor

Este ano está sendo realizando a 20ª Edição do Tecnoagro, promovido pela a Fundação Chapadão, que consolidou como o maior evento tecnológico do MS.

Desde o seu lançamento, de acordo com os organizadores, tem se destacado pela sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico do segmento, para o aprimoramento de técnicas de manejo no campo, e para a adoção de inovações que auxiliaram a elevar o patamar de produtividade, de produção e de lucratividade da agropecuária nacional.

Com mais de 70 expositores, a edição deste ano tem como objetivo demonstrar e difundir tecnologias agropecuárias desenvolvidas para a região do cerrado, na busca de rentabilidade e sustentabilidade ao sistema produtivo, tendo como foco principal as altas produtividades.

A Tecnoagro é um evento realizado anualmente pela Fundação Chapadão, visando à integração entre empresas, pesquisadores, produtores rurais, consultores e funcionários de fazendas, para discutirem os problemas do passado e projetar a safra do futuro.

A abertura ocorrida na manhã desta quarta-feira, teve a presença de várias autoridades, prefeito João Carlos Krug, Adriano Loeff (Presidente da Fundação), Fernando Lamas (Secretário de Agricultura do Estado), Deputado estadual, Márcio Fernandes, Alírio Bacca (Presidente da Câmara), Waldeli dos Santos Rosa (Prefeito de Costa Rica), Christiano Bortolotto (Presidente da Aprosoja MS), Luiz Alberto representante da FAMASUL e Vereadores de Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Aguas.

O presidente da Fundação Chapadão, Adriano Loeff, agradeceu a presença de todos, afirmou que é uma emoção ao falar da 20ª Tecnoagro, dos 20 anos da Fundação Chapadão, que foi criada para atender as necessidades do agricultor e que hoje este trabalho já se estendeu a outras fronteiras agrícolas.

O prefeito desejou boas-vindas aos expositores, aos visitantes que vieram de outros municípios e enalteceu o trabalho que vem sendo realizado pela Fundação Chapadão em prol dos produtores rurais não só do município, mas, como do estado e da região centro oeste alcançando até o estado do Pará, disse ainda que a prefeitura continuará sendo parceira e ajudando no que for possível. Finalizou parabenizando a Chapadão do Sul, pela 20ª Edição da Tecnoagro e que comemora –se também 20 anos de sua fundação.

Márcio Fernandes parabenizou a Fundação Chapadão pelos trabalhos em prol do segmento da agricultura do MS e que é um prazer estar presente neste momento tão importante para a economia e o agronegócio.

O deputado deixou claro que tem um projeto sobre o agrotóxico e como presidente da comissão da comissão de agricultura, ele vai conversar e ouvir a todos que tem conhecimento e tem a pratica e pelo seu entender ele deverá dar seu parecer contrário ao projeto.

Secretário de Agricultura, Fernando Lama iniciou seu pronunciamento cumprimento a todos os produtores, presidente de sindicato, de classe presentes no ato e parabenizou em nome do governador, a fundação e que o evento seja coroado de sucesso.

