MALANDRO que vendia rifa falsa para ajudar cirurgia do sobrinho virtual é preso por estelionato em Chapadão do Sul . Foi desmascarado por bombeiros

Graças a astúcia de um sargento do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul um estelionatário foi preso e encaminhado à delegacia de polícia. Na maior cara de pau ele vendia rifas para ajudar um menino de dez anos para fazer uma cirurgia delicada no maxilar. Ele foi ao 7º sub-grupamento com uma lábia impressionante e cara de preocupado com o bem estar do rapaz. Desconfiado o PM bombeiro foi ao endereço informado e descobriu que era falso. Voltou e localizou o “nó cego” no Posto Novo Mato Grosso, onde ele recebeu voz de prisão.

ENDEREÇO FALSO – Não há impedimento nos documentos de Fernando Gonçalves Ferreira, mas agora consta em seu “currículo” uma acusação de estelionato. Na próxima poderá ficar preso caso haja entendimento neste sentido do juiz. Inicialmente disse que morava na rua Quinze. Depois da abordagem policial ele caiu em contradição e afirmou que

MÃE CONFIRMA MENTIRA – A rifa tinha como objetivo arrecadar dinheiro para custear o tratamento do sobrinho da irmã. Na verdade o nome fornecido é de uma ex-namorada do malandro. Numa áudio gravado pelo PM ela disse que “compra quem quer, é uma ajuda”. Já a mãe de Fernando – por telefone – disse que ele deveria estar em Campo Mourão (PR) e reforçou o fato dele ser “mentiroso”.

RIFAS – A polícia se deslocou até um Hotel na Rua Dez onde foram recolhidos mais 14 talões da rifa e dois canhotos vendidos, alguns com DDD 66. O estelionatário estava de posse de uma RG SESP/PR em nome da namorada. Também foram recolhidos R$ 212,10 / 1 aparelho celular marca Alcatel modelo Oni Touch cor branca / dois talões vendidos e um pela metade. Todos objetos entregues na Polícia Civil juntamente com o boletim de ocorrência.

