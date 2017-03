A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde tem se empenhado para melhorar os atendimentos nas unidades da rede, após a retomada da administração da saúde no município.

A administração municipal reafirma o compromisso com a saúde e com a qualidade de vida da população de Chapadão do Sul, o prefeito João Carlos disse que uma das prioridades do seu mandato é a saúde e tem se empenhado em busca de melhorias.

O Hospital municipal divulga lista com procedimentos realizados no mês de Fevereiro.

PROCEDIMENTO QUANTIDADE CIRURGIAS 29 PARTOS (NORMAL E Cesárea) 30 Consultas (PAM) 2299 TRIAGEM (PAM) 2382 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO (PAM) 1683 IMOBILIZAÇÃO TRAUMATO-ORTOPÉDICA 35 OBSERVAÇÃO 24H 106 VACINAS 101 ELETROCARDIOGRAMA 143 EXAMES LABORATORIAIS 1745 EXAMES RADIOLÓGICOS (RAIO-X) 549 INTERNAÇÕES 122 REMOÇÕES (VAGA ZERO E NORMAL) 12

