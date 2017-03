Figueirão: Escola inova e cria o projeto “Identidade e Família”,

Não é por acaso que a Escola Municipal Prof. Antônio Inácio Furtado-Polo, de Figueirão, ocupa a sétima colocação no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), a nível estadual. Com professores empenhados e totalmente comprometidos com a excelência no ensino o resultado não poderia ser diferente.

A professora Cristiane Diniz Gomes, idealizou o projeto “Identidade e Família”, que tem como objetivo proporcionar a interação entre os integrantes da célula familiar e a escola. O primeiro trabalho foi a confecção da planta da casa no qual cada aluno apresentava a proposta para os familiares e juntos criavam uma representação espacial do imóvel em que vivem.

São nítidas as vantagens do trabalho sendo desenvolvido logo no início da vida do pequeno estudante: noções de medida, espaço, proporção, material, cor, organização, visão holística, integração, comprometimento, criatividade além do trabalho em equipe, característica indispensável para o sucesso no mundo moderno.

Todas as classes apresentaram trabalhos similares com os mais variados temas, mas sempre com foco na interatividade, criatividade e interdisciplinaridade, desenvolvendo valores éticos, morais e coletivos.

Segundo a professora Cristiane, a ideia desse projeto surgiu da necessidade real que existe da interação entre família/escola, oportunizando aos familiares do aluno executar um trabalho em equipe, muito importante para a socialização da criança também dentro de casa.

