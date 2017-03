Fachasul reuniu personalidades para comemorar os 15 anos de credenciamento do MEC

Na noite de ontem, a direção da Fachasul reuniu no auditório as principais personalidades responsáveis diretamente pela criação da FACHASUL – Faculdade de Administração de Chapadão do Sul, para comemorar os 15 anos do primeiro credenciamento do MEC (Ministério da Educação e Cultura).

Participaram desta data memorável para o município, João Carlos Krug, prefeito que deu o pontapé inicial, para a implantação do primeiro curso de nível superior no município. Wilton Paulino, que aceitou o desafio da administração e se tornou o idealizador do Projeto. Comendador Júlio Alves Martins, que fez a doação de mais de 2 hectares para implantação do campus da Fachasul.

Para comemorar a data, reuniu-se alunos do presente e do passado, para cantar os Parabéns e cortar o bolo de 15 metros, feito especialmente para o dia.

O fundador, colonizador e doador da área onde foi construído o prédio da FACHASUL, Júlio Alves Martins falou aos jovens universitários sobre a sua vinda ao então Mato Grosso, nos anos setenta. Ele relacionou os nomes das famílias de seus conterrâneos gaúchos que aqui encontrou, como: Sponchiado, Dalmas, Krug e Schultz. Júlio Martins disse que se sente um dos responsáveis pela colonização gaúcha do centro-oeste brasileiro. Ele com mais 300 aviadores passou a conduzir os gaúchos e hoje a região é a maior produtora de grãos do Brasil e com maior desenvolvimento socioeconômico.

O Prefeito, João Carlos Krug, presente na solenidade lembrou que quando foi prefeito pela primeira vez em Chapadão do Sul buscou incansavelmente uma faculdade para se instalar na então pequena cidade. Foi a partir de um contato com o Professor Wilton Paulino que surgiu então a proposta para se montar a FACHASUL em Chapadão do Sul.

Wilton Paulino lembrou da saga para se conseguir a autorização do funcionamento da FACHASUL, processo que durou mais de dois anos, até que em 2002 iniciou-se as aulas no prédio da escola municipal, hoje a Carlos Drummond de Andrade.

O Professor Wilton Paulino agradeceu a todos os ex-colaboradores da FACHASUL, aos atuais, à sua esposa, professora diretora Sandra Paulino, que por motivo de uma cirurgia não pode estar presente, aos coordenadores de cursos, a Júlio Martins, Prefeito João Carlos Krug, Secretário Guerino Perius e à imprensa local, que acreditaram e deram total apoio ao projeto FACHASUL.

A parte cultural da noite ficou com as apresentações de Zédu Novo, compositor, cantor, jornalista e apresentador do Programa de TV, Nossa Música é Assim e do Ator Repentista e poeta Ruberval Cunha.

ocorreionews/jovemsulnews

