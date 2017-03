Escola Municipal Professora Lizete Rivelli Alpe- Polo vai distribuir Kits de medicamentos para piolhos

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação juntamente com a Escola Municipal Professora Lizete Rivelli Alpe- Polo em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde estará distribuindo, mediante autorização de pais ou responsáveis, um medicamento que elimina piolhos e lêndeas. A distribuição será gratuita e nessa primeira etapa serão entregues 250(duzentos e cinquenta kits) para crianças de 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

O objetivo é diminuir o índice de piolhos na escola, não deixando que os mesmos se multipliquem, pois além da contaminação, o piolho gera um grande desconforto, impedindo uma noite de sono tranquila, causando irritação na criança.

Pediculose: doença causada pela infestação de piolhos que ocorre principalmente nas mudanças de estações. O piolho ao contrário do que muita gente pensa não voa e nem pula, e a transmissão acontece pelo contato pessoal com a pessoa infestada através de objetos de uso pessoal como pente, boné, travesseiro, presilha, almofada entre outros. O piolho é um parasita e se alimenta de sangue humano, vive em torno de 30(trinta) dias e nesse período chega a colocar até 300(trezentos) ovos. O primeiro sintoma é uma coceira intensa no couro cabeludo, principalmente na região da nuca e atrás da orelha.

Prevenção: A melhor prevenção é passar o pente fino nos cabelos molhados pelo menos uma vez por semana e, se perceber que a criança está com piolho a primeira medida é avisar a escola para que alerte os demais pais, evitando a contaminação.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Comentários