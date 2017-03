Condutor de MS com CNH vencida destrói Camaro ao atropelar vacas

Motorista de 35 anos, que mora em Fátima do Sul, destruiu veículo Camaro ao colidir em duas vacas. Acidente de trânsito aconteceu no final de semana na estrada vicinal Cleto Gallo, na cidade de Penápolis, no interior de São Paulo.

De acordo com o site Siliga News, condutor relatou para a polícia que perdeu controle da direção do Camaro, placas de Dourados (MS), ao desviar de uma caminhonete que teria invadido a pista contrária.

Em seguida, ele colidiu em árvore no acostamento, atingiu a cerca de uma fazenda e atropelou duas vacas. Os animais morreram no local.

Polícia informou ainda que o condutor não é dono do carro e foi multado por dirigir com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde julho de 2016. Ele precisou de atendimento médico e logo após foi liberado. Segundo condutor, veículo pertence a uma empresa.

Correio do Estado

