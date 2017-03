A Tecnoagro 2017, começa amanhã em Chapadão do Sul

A abertura da TecnoAgro 2017 acontecerá amanhã às 07h30, iniciando com o Circuito de Palestras versando sobre: Adequação e Estrutura do Solo Rumo a Altas Produtividades; Resposta as Cultivares de Soja à Produtividade, Sucessão de Culturas para o Manejo de Nematoides, Manejo e Controle de Manchas Foliares no Milho.

Às 10h acontecerá a abertura oficial do evento, na sede da Fundação Chapadão, com a presença de Autoridades municipais, Estaduais, Produtores Rurais e Consultores. Para a edição 2017, a Fundação Chapadão e seus parceiros prepararam uma programação direcionada aos produtores rurais, consultores, gerentes de fazenda, auxiliares de campo, professores e estudantes, buscando atender tanto ao setor da agricultura, da pecuária, e ao de integração lavoura-pecuária-floresta. além das demonstrações à campo das tecnologias desenvolvidas pelas empresas participantes da feira.

A TecnoAgro acontecerá durante os dias 15 e 16 com apresentações a campo no período das 07 às 18h (horário de MS). Maiores informações sobre o evento serão obtidas no site WWW.TECNOAGRO2017.COM.BR ou pelo fone (67) 3562-2032. A feira acontecerá na sede da Fundação Chapadão, localizada às margens da BR 060 km 11, em Chapadão do Sul, MS. A entrada é franca, e terá a participação de mais de 60 expositores do segmento de sementes de milho, soja, pastagens, defensivos, adubos, corretivos, máquinas, implementos e tecnologia de aplicação, além da exposição de bovino, ovinos equinos e aves, enfim, são 10 hectares montados com toda a infra-estrutura como; energia elétrica, sanitários, restaurante, estacionamento e ruas gramadas.

É em eventos como este que o produtor rural tem a oportunidade de conhecer as tecnologias de uso imediato ou as que poderão por ele serem utilizadas nos próximos anos, com isso, programar melhor o que vai plantar ou usar nas próximas safras, afirma o diretor da Fundação Edson Borges.

