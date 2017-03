Vice Prefeita e Secretária de Assistência Social de Alcinópolis, Adriele Bocalan, toma posse na CIB

A CIB – Comissão Intergestores Bipartite realizou na ultima sexta-feira (10) reunião e dá posse aos novos membros, dentre elas Vice prefeita e secretária de Assistência Social Adriele Bocalan. Foi a primeira vez que um gestor de Alcinópolis faz parte da comissão.

A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso do Sul (CIB/MS) realizou o evento na Escola do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em Campo Grande, com a posse dos novos membros representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Coegemas).

Na reunião foram discutidas algumas pautas, como o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em Movimento; Informes Gerais; Cadastro Único; Registro Mensal de Atendimento dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS); Prazo de encerramento do Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC) e condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF).

A CIB é um espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da Política de Assistência Social, com a função de negociar sobre os aspectos operacionais da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A redação do MS TODO DIA fará uma entrevista com a Vice Prefeita e Secretária de Assistência Social, Adriele Bocalan, para saber sobre a importância de representar Alcinópolis e os outros municípios da região.

Veja a relação dos empossados para o ano de 2017:



Membros representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST):

Titular Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre

Suplente Leila Denize Perin

Titular Taciana Afonso Silvestrini Arantes

Suplente Edna Bordon Lopes

Titular Creusa do Nascimento Souza

Suplente Daniela Oliveira da Silva Galvão

Titular Valdereis Freitas de Souza

Suplente Tania Mara Andrade Figueiredo

Titular Robson Rocha Antunes

Suplente Patricia Borges Tenório Noleto

Titular Ana Lúcia Américo Antonio

Suplente Alice Regina Oliveira dos Santos Lopes

Membros representantes do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de Mato Grosso do Sul (COEGEMAS-MS):

Representantes da Capital

Titular Maria Angelica Fontanari de Carvalho

Município de Campo Grande

Suplente Sérgio Wanderly Silva

Município de Campo Grande

Representantes dos municípios de Grande Porte

Titular Vera Helena Arsioli Pinho

Município de Três Lagoas

Suplente Ledi Ferla

Município de Dourados

Representantes dos municípios de Médio Porte

Titular Vera Lucia Oliveira de Souza

Município de Ponta Porã

Suplente Ilma Aquino da Rosa

Município de Maracaju

Representantes dos municípios de Pequeno Porte II

Titular Rosane Moccelin de Arruda

Município de São Gabriel do Oeste

Suplente Paulo Atilio Pereira

Município de Sidrolândia

Representantes dos municípios de Pequeno Porte I

Titular Adriele Aparecida Bocalan

Município de Alcinópolis

Suplente Emerson Adriano Milan

Município de Aral Moreira

Fonte: Leomar Alves Rosa, assessoria Sedhast | Fotos: Ana Paula Oliveira

