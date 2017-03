Palestras na Tecnoagro 2017, dias 15 e 16 na Fundação Chapadão

Os preparativos para a realização da TecnoAgro 2017, estão em ritmo acelerado. Em Chapadão do Sul, MS, a Fundação Chapadão e seus parceiros estão preparando para os dias 15 e 16, a realização da feira, com foco no sistema de produção Rumo a Altas Produtividades, com mais de 60 expositores e apresentação de cerca de 200 tecnologias, como: apresentação do sistema Integração Lavoura Pecuária-Floresta, Máquinas, Implementos, Manejo do solo, Novas Cultivares de Soja. Circuito de Palestras no dia 15, versando sobre: Adequação e Estrutura do Solo Rumo a Altas Produtividades; Resposta as Cultivares de Soja à Produtividade, Sucessão de Culturas para o Manejo de Nematoides, Manejo e Controle de Manchas Foliares no Milho. E no dia 16: Adequação do Solo para Implantação do Sistema ILP; Complementação Nutricional Visando Altas Produtividades; Controle de Capim Amargoso na Cultura da Soja; e, Controle de Percevejo Marrom. Serão 8 palestras com temas atuais sempre visando a busca da excelência na agricultura, acrescenta Edson Borges, Diretor executivo da Fundação.

O evento acontecerá na sede da Fundação Chapadão, durante os dias 15 e 16 de março, no período das 07 às 17h, tem entrada franca e está localizado as margens da rodovia BR 060, Km 11 em Chapadão do Sul, MS.

