Identificadas as vítimas do trágico acidente na BR 158

O site Interativo MS, através do repórter Pablo Nogueira, informa que as vítimas do trágico acidente na manhã de domingo na BR 158 foram identificadas.

Uma família de Presidente Epitácio foi vítima de um grave acidente na BR 158. A comoção é grande entre os moradores do município.

As vítimas são Maria Luiza Mattiuzo Bispo Silva (11), Gustavo Carvalho Rodrigues (21) e Francielle MAttiuzo Bispo (30).

A fatalidade aconteceu após a camionete que estavam mãe e filha colidir com uma carreta e segundo testemunhas não houve tempo para socorrer a vítimas, já que o incêndio teria começado logo após a batida. O homem que acompanhava as duas foi jogado para fora da camionete e não resistiu aos ferimentos.

Comentários