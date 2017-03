Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto e elevação social, através da influência do planeta Mercúrio. Um encontro pode lhe trazer segurança, aconchego e uma nova possibilidade de compreender melhor o passado.

TOURO – Dia em que poderá obter lucros, no comércio de produtos químicos e líquidos, de um modo geral. Pode viajar e tratar de assuntos relacionados com sua melhoria financeira e pedir favores. Felicidade amorosa e conjugal.

GÊMEOS – Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, vai lhe trazer satisfação. Excelentes oportunidades de se realizar sentimentalmente, financeiramente e profissionalmente. O dia é propício para você cuidar da aparência.

CÂNCER – Algumas perturbações passageiras com os filhos estão previstas hoje. Haja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e das chances gerais. Contenha seus impulsos de querer fazer tudo de uma vez. Seu maior trunfo é acreditar no futuro.

LEÃO – Deverá, neste dia, tomar uma atitude firme e autoconfiante quanto aos negócios e ser mais constante em seus projetos e no trabalho. Conheça mais gente. O momento é bom para o amor e os astros lhe dão mais segurança e capacidade de tomar iniciativas no trabalho.

VIRGEM – Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente, neste dia. Fluxo neutro, contudo, ao amor.

LIBRA – Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número possível de pessoas. As amizades que fizer vai lhe trazer vantagem. Dia promissor para viagens e tudo em geral. Bom para relações comerciais com pessoas de melhores posses financeiras.

ESCORPIÃO – Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Confie nas pessoas que o cercam. Determinação e coragem em tudo o que empreender. Fique atento aos documentos que for assinar, assim como nas atitudes que sustenta em seu ambiente de trabalho.

SAGITÁRIO – Uma fase difícil, em que deverá agir com muita cautela, otimismo, inteligência e vivacidade, para que tudo saia a seu modo. Neutro no amor. Concentre suas energias para resolver tudo da melhor forma possível. É hora de agir.

CAPRICÓRNIO – A intensidade emocional vai predominar durante a noite. Bom dia para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos. Terá um bom relacionamento com os pais. Êxito no amor.

AQUÁRIO – Bons contatos com pessoas bem intencionadas e de finanças elevadas farão com que solucione boa parte de seus problemas neste dia. Êxito em jogos, sorteios e harmonia no setor romântico. Muito bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

PEIXES – Reveja suas disponibilidades financeiras e faça algum bom investimento se puder. Êxito no campo profissional, social e nos negócios comerciais que realizar. Muito bom ao amor, viagens e a loteria. Não descarregue suas mágoas nos outros.

