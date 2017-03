Fundação Chapadão Presente na XII DINAPEC

Parte da equipe de pesquisadores da Fundação Chapadão esteve presente na XII DINAPEC – DINAMICA AGROPECUÁRIA, que aconteceu nos dias 08, 09 e 10 de março, em Campo Grande, MS. O evento foi promovido pela Embrapa Gado de Corte e contou com roteiros tecnológicos sobre ILP (Integração Lavoura-Pecuária), no qual, os pesquisadores da Fundação Chapadão mostraram resultados de pesquisas, além de ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), Manejo e Recuperação de Pastagens dentro do Contexto do Programa ABC, Melhoramento Animal, Novas Cultivares de Forrageiras, dentre outros. A feira contou com a presença de mais 2.000 participantes.

Os temas apresentados pelos pesquisadores da Fundação Chapadão foram os seguintes:

Manejo do nematoide das lesões radiculares, Pratylenchus brachyurus, com a pesquisadora Eng. Agr. Ma. Alexandra Botelho de L. Abreu.

Adequação do solo e adubação para Sistema de Integração Lavoura Pecuária, com o Pesquisador Eng. Agr. Dr. Marcelo Arf.

A Fundação Chapadão se coloca à disposição de todos e ressalta que com essas trocas de experiências e informações técnicas entre os pesquisadores de diferentes instituições se torna de grande valia para obtenção de melhores respostas para o produtor rural.

