Filho, com ficha criminal extensa, ameaça mãe em Chapadão do Sul

L. T. de S., 50 anos, foi ameaçada por J. P. de S., 27 anos, na tarde de domingo (12) em uma fazenda localizada em Chapadão do Sul (MS).

Conforme boletim de ocorrência, a vítima disse que seu filho, que mora em Costa Rica, teria lhe ameaçado por telefone que estaria indo para a fazenda para pegar R$600.

A vítima informou que não teria esse valor. Assim, seu filho a ameaçou dizendo que quando chegasse à fazenda, se sua mãe não arrumasse esse dinheiro, iria quebra tudo que achasse pela frente, isso porque seu filho é usuário de drogas.

A mulher contou que a ficha criminal de seu filho é extensa e que o jovem é muito violento e que estaria com medo do rapaz tentar contra a vida dela e do esposo.

As informações são da Polícia Civil de Chapadão do Sul.

*Cassilândia Noticias

