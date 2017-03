DEMUTRAN realizará campanha educativa de trânsito “Volta as Aulas”

O Departamento Municipal de Trânsito informa que estará realizando uma campanha educativa denominada “Volta as Aulas” que será realizada do dia 16 ao dia 23 de março, através de blitz nas escolas, com a distribuição de folhetos.

Durante as blitz serão abordados os condutores, pedestres, ciclistas e motociclistas que transitam, param e estacionam em frente às escolas com o objetivo de sensibilizá-los da importância do cumprimento das regras de circulação de trânsito.

As principais regras a serem enfatizadas durante a campanha serão; a de não parar em fila dupla, usar a faixa de pedestres para fazer a travessia, andar em baixa velocidade, usar o cinto de segurança, usar corretamente a cadeirinha, não usar o celular enquanto estiver dirigindo, e orientar também que no trânsito é imprescindível a gentileza, o respeito, a cordialidade entre todos os usuários da via, para que assim tenhamos um trânsito mais seguro.

