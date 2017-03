Coleta seletiva será toda quinta-feira em Alcinópolis

Tudo tem o seu lugar no mundo. O lixo também. E para isso a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, está readequando a Coleta Seletiva no município. Entre as mudanças, está o dia em que o caminhão recolherá o lixo reciclável, que a partir de agora será toda quinta-feira.

Como se trata de uma adaptação iniciada pela nova gestão, o recolhimento do material acontecerá apenas nas ruas asfaltadas, no entanto, ao longo dos meses, a coleta será expandida em todo o município. Além do mais, existem cincos Locais de Entrega Voluntária (LEV’s) espalhados por toda a cidade. São eles:

-Rua Maria Barbosa Carneiro – Cassol.

-Avenida Averaldo Fernandes Barbosa – Escola Estadual.

-Rua Maria Teodora de Freitas Nery – Praça Municipal.

-Rua Sebastião Filisbino Furtado – Estádio Municipal.

-Bairro Jardim Bom Sucesso – esquina Conveniência da Neurilene.

Lixo não reciclável

A coleta do lixo que não pode ser reciclado, que já é feita pela empresa Cassol, continuará acontecendo normalmente nos demais dias da semana, exceto na quinta-feira. Para compensar a ausência e não causar acúmulo de lixo orgânico, os bairros que não forem atendidos na quinta, terão o material coletado aos sábados.

O lixo não precisa ser apenas um problema, mas também uma solução quando a gente reduz, reutiliza e recicla, além de facilitar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis de Alcinópolis.

Dúvidas e informações pelo telefone: 3260-1739.