Alcinópolis implanta a coleta seletiva no município

Tudo tem o seu lugar no mundo. O lixo também. E a partir de agora em Alcinópolis a coleta seletiva acontecerá toda quinta-feira. Basta que você coloque o seu lixo reciclável para fora de casa que ele será recolhido.

Como se trata de uma readequação da coleta seletiva iniciada pela nova gestão, o recolhimento do material acontecerá apenas nas ruas asfaltadas, no entanto, ao longo dos dias, a coleta será realizada em todo o município. Além do mais, existem os Locais de Entrega Voluntária espalhados por toda a cidade.

A coleta do lixo que não pode ser reciclado, que já é realizada pela empresa Cassol, continuará acontecendo normalmente nos demais dias da semana, MENOS na quinta-feira.

O lixo não precisa ser apenas um problema, mas também uma solução quando a gente reduz, reutiliza e recicla. Dúvidas e informações pelo telefone: 3260-1739.

