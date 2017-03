Abertas as inscrições para a BAMPÁ de Paraíso das Águas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação comunica aos munícipes que começou hoje, dia 13 de março, as inscrições para quem quiser fazer parte da Banda Municipal de Paraíso das Águas- BAMPÁ.

As matrículas estão disponíveis para crianças a partir de 10 anos de idade e as aulas serão no contraturno escolar.

Os interessados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, tendo em mãos xérox do RG e CPF, ou certidão de nascimento. Além do documento, será preenchida uma ficha onde os pais estarão assinando.

Informações pelo telefone: 32481046.

