SERC continua sem vencer e chega a marca de seis empates desta vez contra comercial

A SERC não ganha mais também não perde no campeonato estadual. Neste domingo a equipe voltou a empatar desta vez contra a equipe do Comercial, pelo placar de 0x0.

Com esse placar a equipe ganhou uma posição na competição, graça a vitória do Costa Rica, sobre o União/ABC, assumindo a vice-líderança do grupo A com 09 pontos.

O jogo em sim, foi um dos mais ruins até agora. As duas equipes poucas vezes chegaram com perigo ao gol dos goleiros. No total um lance de perigo para cada lado. O forte calor também prejudicou o desenrolar do jogo.

A equipe da SERC continua apresentando deficiência total no seu ataque. A dupla formada por Biro Love e Aguiar, não conseguiu ter a posse de bola, perdeu todas as jogadas e virou um verdadeiro bate e volte, sobrecarregando muito a defesa da SERC. O comercial também apresentou um ataque com Jorge Henrique e Conrado, com pouco criatividade e foi totalmente dominada pela zaga de Chapadão.

O ponto alto da partida, foi a presença do torcedor que acreditando na vitória da equipe, compareceram em grande número, com mais de mil pessoas.

Já a nota triste do jogo foi a contusão gravíssima do lateral direito do Comercial, Thiago Rayan, que numa dividida conhecida no linguajar da bola “pé-de-ferro”, acabou tendo que ser levado ao hospital municipal com problema de um possível rompimento de ligamento.

Próximo Jogo

A SERC volta a campo nessa quarta-feira, dia 15, contra a equipe do Novo Operário, que também vem de um empate em 2×2 contra o Operário, após estar perdendo por 2×0.

