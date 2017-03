Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Não é um dia totalmente favorável para tratar de assunto de viagens. Mas muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática. Confie em suas forças e tudo terminará bem.

TOURO – Os negócios que tem em vista, poderão ser realizados com vantajosos lucros. Transações comerciais estarão em evidência. Agora, evite receios infundados, preocupações negativas. Excelente para o amor, assuntos familiares e o romance.

GÊMEOS – Algumas dificuldades, no período da manhã. Não se preocupe, pois terá uma tarde feliz e pressagiadora de êxito nos negócios no campo profissional e para tudo que está relacionado com a sua ascensão material. Evite fazer qualquer pressão junto à pessoa amada.

CÂNCER – Temperamento generoso e cordial tornando-o o centro das atenções. Grande felicidade matrimonial. Pratique algum esporte moderado. Não descuide da saúde. Sucesso cultural e público. Mergulhe nos mistérios da vida e faça planos para a próxima semana.

LEÃO – Sua vontade de vencer estará exaltado neste dia. Os negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material. Aceite as dificuldades e procure relaxar, assistindo a um filme ou lendo um bom livro.

VIRGEM – Deverá dar mais atenção à possibilidade de fazer novos e proveitosos contatos pessoais, associar-se a alguém e absorver a continuidade que os astros lhe conferem. Visite pessoas influentes e traduza em termos práticos, todas as suas ideias, aspirações e sonhos.

LIBRA – O sol e o planeta Vênus, beneficiará você em todos os sentidos. Todavia, continue zelando pela sua saúde. Aproveite as suas ideias de recreação que possam lhe ocorrer. Aumento da necessidade de segurança emocional.

ESCORPIÃO – Ótima saúde e bastante capacidade criativa, você terá neste dia. Pode fazer negócios e praticar suas novas ideias e solicitar favores, que será bem sucedido. Favorável às amizades e ao amor. Você deve aproveitar o clima tranquilo de hoje para se programar com mais liberdade.

SAGITÁRIO – Sua personalidade estará ressaltada hoje, o que o torna mais atraente e simpático. O fluxo de Saturno está lhe dando continuidade, persistência e objetividade. Grande sucesso à vista, especialmente se dedica-se à medicina, farmácia, enfermagem ou imprensa falada e escrita.

CAPRICÓRNIO – Dia indicado para desenvolver-se social, profissional e mentalmente. Contudo, deverá tomar muito cuidado com sua saúde, pois poderá provocar o seu sistema nervoso. Alimentar expectativas altas só vai gerar mais ansiedade.

AQUÁRIO – Um aspecto astral muito poderoso está contribuindo para uma ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões. Acredite em si. O dia é excelente para você rever os amigos e se divertir.

PEIXES – Vizinhos ou parentes próximos procurarão ter questões maliciosas com você neste dia, não dê, portanto, motivos para isso. Excelente, contudo para trabalhar e negócios. No início da manhã, a tensão vai predominar. Se puder dormir um pouco mais, melhor.

