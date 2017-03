Hoje tem SERC x Comercial com estreia do Técnico Walter Ferreira

A SERC busca sua primeira vitória em casa nesta tarde diante da equipe do Comercial. O jogo acontece as 15 horas e tem como atração duas estreias pelo lado da SERC e do Técnico do Comercial Walter Ferreira, responsável pelo primeiro título de campeão estadual da SERC em 95.

O curioso desta partida é que a única vitória da SERC foi justamente em cima do Comercial no primeiro turno. Após a equipe empatou 5 empates e é a única que está invicta na competição.

Nesta tarde a equipe de Chapadão do Sul, tenta manter a sua invencibilidade e quebrar a rotina de empates, repetindo a vitória contra os comercialinos.

