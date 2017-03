Por intermédio do Governo Municipal e Câmara de Vereadores, Agenfa de Costa Rica não será fechada

No final do mês de janeiro, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Fazenda, informou aos contribuintes que as Agenfas – Agências Fazendárias – do Mato Grosso do Sul estão passando por um processo de modernização do sistema de atendimento, o que impactaria diretamente no fechamento de mais de 40 unidades.

Assim que tomou conhecimento que a Agenfa de Costa Rica – MS poderia ser fechada, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa e o vereador Averaldo Barbosa da Costa, no ato representando a Câmara Municipal, estiveram em Campo Grande – MS, reunidos com autoridades estaduais no sentido de buscar apoio para o não fechamento do órgão no município.

“Temos que lutar pela nossa população, por isso, somos contra o fechamento de qualquer órgão que beneficia e facilita o atendimento e informações para a classe empresarial e produtor rural”, disse Waldeli à nossa reportagem.

“Nossa interferência teve resultado e conseguimos garantir que nossa Agenfa aqui em Costa Rica continue em pleno funcionamento”, comemora o vereador Averaldo Barbosa que esteve participando na última terça-feira (07), da Audiência Pública sobre o fechamento das agências fazendárias e postos fiscais da Sefaz/MS – Secretaria Estadual de Fazenda – em Mato Grosso do Sul, proposta pelo deputado Amarildo Cruz.

