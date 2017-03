Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Conte com os amigos. Evite fazer inimigos ainda que isto lhe custe algumas concessões.

TOURO – Nesta noite libere-se, fazendo apenas o que lhe der vontade, mesmo que você não saia de casa. Será muito bem sucedido nas próximas horas. A lua haverá de favorecê-lo em trabalho de toda ordem. Cuidado com amor à primeira vista. Confie em si, e fará associações que trarão bons resultados.

GÊMEOS – Dia dos mais afortunados aos negócios, ao trabalho, a prosperidade financeira e social. Poderá lucrar, também pela ciência e educação. Todavia, evite desentendimentos com a pessoa amada. Os estudos superiores e cursos estarão muito favorecidos.

CÂNCER – Algumas perturbações passageiras na vida doméstica e depressão psíquica estão previstas para você neste dia. Haja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e das chances gerais. Visite seus amigos e parentes. Uma viagem longa poderá surgir e ser de muita importância.

LEÃO – Procure não criar nenhum obstáculo no que se refere ao amor. Sua atitude poderá ser interpretada de mil maneiras. Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios. Na saúde, um problema poderá ser resolvido.

VIRGEM – Momentos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com outras pessoas e no trabalho. Evite a precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se deste dia, para promover a sua elevação em todos os sentidos.

LIBRA – Dia dos mais afortunados receberá boas propostas de negócios ou trabalho, realizará boa parte de seus sonhos, anseios e desejos, e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada e dos familiares. No amor, romantismo. A fase é desfavorável para assumir compromissos que envolvam dinheiro.

ESCORPIÃO – Dia propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Evite, porém assinar documentos que possam com prometê-lo. Não entre em conflito com filhos ou pais e pessoas que dizem ser amigas. Ótimo ao romance. Boa saúde.

SAGITÁRIO – Dia em que enfrentará algumas oposições e dificuldades impostas por parentes, familiares e vizinhos. Não se preocupe, pois com autoconfiança e inteligência sairá vencedor. Bom ao casamento ou união. Os astros aconselham mais disciplina nos assuntos financeiros.

CAPRICÓRNIO – Dia em que deverá tomar muito cuidado com escritos e ao assumir compromissos. Verifique antes suas condições. A saúde, nesta fase, necessita de maior atenção, bem como o campo profissional e social. O dia e favorável para tratar de assuntos ligados a saúde.

AQUÁRIO – Dia que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, principalmente em se tratando de planos para o futuro. Todavia, deverá confiar desconfiando em quem quer que seja e evitar desordens que possam afetar sua moral. Alguns assuntos profissionais podem ficar pendentes.

PEIXES – Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais, estão previstos para você neste dia. Ótimo estado mental o que lhe dará mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes. Divergências nos métodos com colegas de trabalho.

Comentários