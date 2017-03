Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

SOL NASCENTE

Alice e Mario se casam e César assiste à reportagem pela TV do presídio. César tem um surto de fúria e jura que conseguirá Alice de volta. Mocinha lamenta não estar ao lado de Tanaka. Paula e Dora apoiam Elisa, que sofre por Padre Julião. Louzada e Carol jantam juntos. Alice incentiva Tanaka a ir atrás de Mocinha. Damasceno pede Mieko em casamento. Marina sugere que Paty conheça Lenita. Ciça beija Pescoço. Felipe afirma a Sirlene que gostaria de assumir a paternidade de Lucas e casar com ela. Akira canta em homenagem a Alice e Mario.

ROCK STORY

Lorena orienta William e Romildo a deixarem o Rio de Janeiro. Diana acredita na história contada por Néia. Nicolau reclama com Roberto por ele ter falado sobre seu caso para Luana. Jaílson confirma para os meninos da 4.4 que Paçoca não participou do roubo dos instrumentos. Zac apoia Yasmin. Daniel avisa que o pedido de habeas corpus de Júlia foi negado e Gui pede para dar a notícia a ela pessoalmente. Nicolau sofre por causa de Luana. Lázaro debocha de Marisa quando a moça diz que está esperando um filho dele. Marisa decide ficar com Romildo. Luana aceita não contar para os pais de Nicolau sobre o câncer. Diana confessa a Gui que foi ela quem denunciou Júlia.

A LEI DO AMOR

Letícia reage com firmeza à notícia da médica, enquanto Helô precisa ser amparada por Edu. Magnólia pensa em usar a arma de Tião contra Aline. Ciro promete a Yara que tentará afastar Aline de Tião e Magnólia. Pedro exige que Tiago fique longe de Letícia. Aline conta para Elio onde está a gravação com a confissão de Magnólia. Tiago desabafa com Laura. Zuza fica arrasada com a doença de Letícia. Antônio declara seu amor por Letícia para Gigi. Gustavo questiona Wesley sobre Leonardo. Helô é hostil com Pedro. Salete trata Leonardo com rispidez. Augusto tenta apoiar Vitória. Magnólia conta para Tião sobre Letícia e ele fica arrasado. Pedro e Helô conversam com Letícia no hospital. Elio intimida Aline. Mileide tem um mau pressentimento. O corpo de Beth é encontrado.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

QUERIDA INIMIGA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Eysan se oferece para trabalhar no cassino de Kenan e ajudá-lo a conseguir o que quer. Ezel tortura Cengiz ao lembrá-lo de sua amizade com Omer no passado. Ezel fica cara a cara com Kenan.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários