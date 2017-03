Começa quarta o Tecnoagro 2017, Maior Feira do Gênero na Região Norte de Mato Grosso do Sul

A Fundação Chapadão, anualmente realiza uma mostra das tecnologias desenvolvida por ela ou em parceria com as empresas do segmento agropecuário. Para os dias 15 e 16 se preparam para a realização da 20ª edição da TecnoAgro.

A entrada é franca, o convite é aberto a todos que queiram conhecer as inovações do setor, a feira é bastante dinâmica com palestras em auditório, mostra de máquinas, implementos e tecnologias a campo, a expectativa é de receber mais de 1.500 visitantes e mais 60 expositores.

O foco principal do evento é Rumo a Altas Produtividades, sendo as tecnologias e palestras com foco neste tema, afirma o diretor executivo da Fundação Edson Borges. Maiores informações sobre o evento serão obtidas no site WWW.TECNOAGRO2017.COM.BR ou pelo fone (67) 3562-2032 ou na sede da Fundação Chapadão, localizada as margens da BR 060 km 11, Chapadão do Sul, MS.

